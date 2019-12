Maisha haya, kuna wakati kila kitu kinapotea

Let me tell youKila kitu duniani ni “experience”Means kila kitu ni cha kupitia au kupita that’s why ikawa experience.Chochote kinaitwa kitu kina mwanzo kati na mwisho. Kila kitu kinapita ila ambacho sio kitu kitabaki milele sababu hakina mwanzo ambacho ni wewe.Jiulize. Ushawahi kuona siku haupo?So hakuna kitu duniani isipokuwa wewe. Hata mimi sipo sababu nisingeandika haya nisingekuwepo kwako Na hii message isingekuwepo.Hii ni kazi ya akili kukuonesha kuwa kuna vitu vingi au kuna jana na kesho.Kikichopo ni wewe na sasa tu. Nothing else.So don’t worry, you’re on planet earth now and nothing else.Wewe sio kitu ambae wewe sio mwili sababu mwili una mwanzo so hutapotea na Upo muda wote. Vingine vyote ni assistances wa wewe kuwepo duniani just take advantage of them and leave them but don’t be attached to them. Attachment Ndio chanzo cha huzuni.So hujawahi pata kitu wala kupoteza kitu.Let’s be grateful and appreciate now.Ipo wapi jana?Upo wapi Msosi uliokula jana na juzi?All were experience in your mind and experience changes every time.Changes zipo every second. We can’t avoid because it’s in mind.So many to say :...........But let’s observe, live, enjoy and start from now because here you are and reading this.LoveWewe mwenyeweSent from my iPhone using JamiiForums