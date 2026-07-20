Mahusiano Mapya ya Mara kwa Mara ni Umalaya au Safari ya Kumtafuta Mtu Sahihi?"

ShesRise_1
JF-Expert Member
- Aug 21, 2025
- 14,133
- 32,693
Kuna watu wanaohesabu hii kama umalaya
Kuna wengine wanaamini ni sehemu ya kujaribu mpaka umpate yule mtu ambaye mnaendana
Mimi binafsi naona kuwa na mahusiano mapya mara kwa mara sio tatizo sana
Nadhani hii hutokea pale unapokutana na mtu, mkajenga ukaribu, halafu ukagundua kwamba kumbe hamwendani
Mara chache sana utagundua hilo mwanzoni
Mara nyingi linajitokeza baada ya mazungumzo ya mara kwa mara na kuanza kujuana kwa undani
Ukikaa makini utaanza kugundua akili ya mtu kupitia maongezi yake
Namna anavyoongea akiwa na hasira, akiwa na huzuni, akiwa na furaha au akiwa kwenye changamoto mbalimbali
Hapo ndipo unaanza kuona huyu mtu ni nani hasa
Kosa ambalo naona linawagharimu wengi ni kufanya sex mapema
Sex ya mapema ikishafanyika halafu baadaye ukagundua kuwa hamwendani kwenye mambo mengi, ndipo watu huanza kujilaumu
Wengine hujihisi kama walijitoa kwa mtu ambaye hakuwastahili, wakaanza kuona kama waliji-expose kwa mtu ambaye asingepaswa kuwafikia
Lakini kama baadhi yetu tungekuwa tunapeana muda wa kujuana kwanza, hata kama si mrefu sana, naamini majuto yangepungua
Pia kila mmoja angeweza kulinda heshima yake na kufanya maamuzi akiwa na uhakika zaidi
Lakini sasa kujuana leo kesho jigijigi 😎
Kwa upande wangu, sioni tatizo kuwa na mahusiano mapya ikiwa lengo ni kumpata mtu ambaye mnaona mnaweza kwenda naye sawa
Maana unaweza kumdate mtu, halafu kadiri muda unavyokwenda unaanza kushangazwa na matendo yake, na namna anavyofikiri Mwishowe unajikuta unauliza, Hivi huyu kweli kwa akili hizo hakuna kitu hapa sioni kama kuna tatizo ukiachana nae kuliko kupandisha maji mlima
Swali la mjadala:👇
Wewe unaonaje? Ni vibaya kuanzisha mahusiano mapya mara kwa mara?
Na kama ni vibaya kwa nini?
Au unagubu mwanetu? 😎
ShesRise_1 ✋️
Kuna wengine wanaamini ni sehemu ya kujaribu mpaka umpate yule mtu ambaye mnaendana
Mimi binafsi naona kuwa na mahusiano mapya mara kwa mara sio tatizo sana
Nadhani hii hutokea pale unapokutana na mtu, mkajenga ukaribu, halafu ukagundua kwamba kumbe hamwendani
Mara chache sana utagundua hilo mwanzoni
Mara nyingi linajitokeza baada ya mazungumzo ya mara kwa mara na kuanza kujuana kwa undani
Ukikaa makini utaanza kugundua akili ya mtu kupitia maongezi yake
Namna anavyoongea akiwa na hasira, akiwa na huzuni, akiwa na furaha au akiwa kwenye changamoto mbalimbali
Hapo ndipo unaanza kuona huyu mtu ni nani hasa
Kosa ambalo naona linawagharimu wengi ni kufanya sex mapema
Sex ya mapema ikishafanyika halafu baadaye ukagundua kuwa hamwendani kwenye mambo mengi, ndipo watu huanza kujilaumu
Wengine hujihisi kama walijitoa kwa mtu ambaye hakuwastahili, wakaanza kuona kama waliji-expose kwa mtu ambaye asingepaswa kuwafikia
Lakini kama baadhi yetu tungekuwa tunapeana muda wa kujuana kwanza, hata kama si mrefu sana, naamini majuto yangepungua
Pia kila mmoja angeweza kulinda heshima yake na kufanya maamuzi akiwa na uhakika zaidi
Lakini sasa kujuana leo kesho jigijigi 😎
Kwa upande wangu, sioni tatizo kuwa na mahusiano mapya ikiwa lengo ni kumpata mtu ambaye mnaona mnaweza kwenda naye sawa
Maana unaweza kumdate mtu, halafu kadiri muda unavyokwenda unaanza kushangazwa na matendo yake, na namna anavyofikiri Mwishowe unajikuta unauliza, Hivi huyu kweli kwa akili hizo hakuna kitu hapa sioni kama kuna tatizo ukiachana nae kuliko kupandisha maji mlima
Swali la mjadala:👇
Wewe unaonaje? Ni vibaya kuanzisha mahusiano mapya mara kwa mara?
Na kama ni vibaya kwa nini?
Au unagubu mwanetu? 😎
ShesRise_1 ✋️