Mahusiano Mapya ya Mara kwa Mara ni Umalaya au Safari ya Kumtafuta Mtu Sahihi?"

Kuna watu wanaohesabu hii kama umalaya



Kuna wengine wanaamini ni sehemu ya kujaribu mpaka umpate yule mtu ambaye mnaendana



Mimi binafsi naona kuwa na mahusiano mapya mara kwa mara sio tatizo sana



Nadhani hii hutokea pale unapokutana na mtu, mkajenga ukaribu, halafu ukagundua kwamba kumbe hamwendani



Mara chache sana utagundua hilo mwanzoni



Mara nyingi linajitokeza baada ya mazungumzo ya mara kwa mara na kuanza kujuana kwa undani



Ukikaa makini utaanza kugundua akili ya mtu kupitia maongezi yake



Namna anavyoongea akiwa na hasira, akiwa na huzuni, akiwa na furaha au akiwa kwenye changamoto mbalimbali



Hapo ndipo unaanza kuona huyu mtu ni nani hasa



Kosa ambalo naona linawagharimu wengi ni kufanya sex mapema



Sex ya mapema ikishafanyika halafu baadaye ukagundua kuwa hamwendani kwenye mambo mengi, ndipo watu huanza kujilaumu



Wengine hujihisi kama walijitoa kwa mtu ambaye hakuwastahili, wakaanza kuona kama waliji-expose kwa mtu ambaye asingepaswa kuwafikia



Lakini kama baadhi yetu tungekuwa tunapeana muda wa kujuana kwanza, hata kama si mrefu sana, naamini majuto yangepungua



Pia kila mmoja angeweza kulinda heshima yake na kufanya maamuzi akiwa na uhakika zaidi



Lakini sasa kujuana leo kesho jigijigi 😎



Kwa upande wangu, sioni tatizo kuwa na mahusiano mapya ikiwa lengo ni kumpata mtu ambaye mnaona mnaweza kwenda naye sawa



Maana unaweza kumdate mtu, halafu kadiri muda unavyokwenda unaanza kushangazwa na matendo yake, na namna anavyofikiri Mwishowe unajikuta unauliza, Hivi huyu kweli kwa akili hizo hakuna kitu hapa sioni kama kuna tatizo ukiachana nae kuliko kupandisha maji mlima



Swali la mjadala:👇



Wewe unaonaje? Ni vibaya kuanzisha mahusiano mapya mara kwa mara?



Na kama ni vibaya kwa nini?



Au unagubu mwanetu? 😎



ShesRise_1 ✋️