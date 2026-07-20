Mahusiano Mapya ya Mara kwa Mara ni Umalaya au Safari ya Kumtafuta Mtu Sahihi?"

Mahusiano Mapya ya Mara kwa Mara ni Umalaya au Safari ya Kumtafuta Mtu Sahihi?"

ShesRise_1

ShesRise_1

JF-Expert Member
Joined
Aug 21, 2025
Posts
14,133
Reaction score
32,693
Kuna watu wanaohesabu hii kama umalaya

Kuna wengine wanaamini ni sehemu ya kujaribu mpaka umpate yule mtu ambaye mnaendana

Mimi binafsi naona kuwa na mahusiano mapya mara kwa mara sio tatizo sana

Nadhani hii hutokea pale unapokutana na mtu, mkajenga ukaribu, halafu ukagundua kwamba kumbe hamwendani

Mara chache sana utagundua hilo mwanzoni

Mara nyingi linajitokeza baada ya mazungumzo ya mara kwa mara na kuanza kujuana kwa undani

Ukikaa makini utaanza kugundua akili ya mtu kupitia maongezi yake

Namna anavyoongea akiwa na hasira, akiwa na huzuni, akiwa na furaha au akiwa kwenye changamoto mbalimbali

Hapo ndipo unaanza kuona huyu mtu ni nani hasa

Kosa ambalo naona linawagharimu wengi ni kufanya sex mapema

Sex ya mapema ikishafanyika halafu baadaye ukagundua kuwa hamwendani kwenye mambo mengi, ndipo watu huanza kujilaumu

Wengine hujihisi kama walijitoa kwa mtu ambaye hakuwastahili, wakaanza kuona kama waliji-expose kwa mtu ambaye asingepaswa kuwafikia

Lakini kama baadhi yetu tungekuwa tunapeana muda wa kujuana kwanza, hata kama si mrefu sana, naamini majuto yangepungua

Pia kila mmoja angeweza kulinda heshima yake na kufanya maamuzi akiwa na uhakika zaidi

Lakini sasa kujuana leo kesho jigijigi 😎

Kwa upande wangu, sioni tatizo kuwa na mahusiano mapya ikiwa lengo ni kumpata mtu ambaye mnaona mnaweza kwenda naye sawa

Maana unaweza kumdate mtu, halafu kadiri muda unavyokwenda unaanza kushangazwa na matendo yake, na namna anavyofikiri Mwishowe unajikuta unauliza, Hivi huyu kweli kwa akili hizo hakuna kitu hapa sioni kama kuna tatizo ukiachana nae kuliko kupandisha maji mlima

Swali la mjadala:👇

Wewe unaonaje? Ni vibaya kuanzisha mahusiano mapya mara kwa mara?

Na kama ni vibaya kwa nini?

Au unagubu mwanetu? 😎

ShesRise_1 ✋️
 
Screenshot_20260705-191432~2.jpg
 
ShesRise_1 said:
Kuna watu wanaohesabu hii kama umalaya

Kuna wengine wanaamini ni sehemu ya kujaribu mpaka umpate yule mtu ambaye mnaendana

Mimi binafsi naona kuwa na mahusiano mapya mara kwa mara sio tatizo sana

Nadhani hii hutokea pale unapokutana na mtu, mkajenga ukaribu, halafu ukagundua kwamba kumbe hamwendani

Mara chache sana utagundua hilo mwanzoni

Mara nyingi linajitokeza baada ya mazungumzo ya mara kwa mara na kuanza kujuana kwa undani

Ukikaa makini utaanza kugundua akili ya mtu kupitia maongezi yake

Namna anavyoongea akiwa na hasira, akiwa na huzuni, akiwa na furaha au akiwa kwenye changamoto mbalimbali

Hapo ndipo unaanza kuona huyu mtu ni nani hasa

Kosa ambalo naona linawagharimu wengi ni kufanya sex mapema

Sex ya mapema ikishafanyika halafu baadaye ukagundua kuwa hamwendani kwenye mambo mengi, ndipo watu huanza kujilaumu

Wengine hujihisi kama walijitoa kwa mtu ambaye hakuwastahili, wakaanza kuona kama waliji-expose kwa mtu ambaye asingepaswa kuwafikia

Lakini kama baadhi yetu tungekuwa tunapeana muda wa kujuana kwanza, hata kama si mrefu sana, naamini majuto yangepungua

Pia kila mmoja angeweza kulinda heshima yake na kufanya maamuzi akiwa na uhakika zaidi

Lakini sasa kujuana leo kesho jigijigi 😎

Kwa upande wangu, sioni tatizo kuwa na mahusiano mapya ikiwa lengo ni kumpata mtu ambaye mnaona mnaweza kwenda naye sawa

Maana unaweza kumdate mtu, halafu kadiri muda unavyokwenda unaanza kushangazwa na matendo yake, na namna anavyofikiri Mwishowe unajikuta unauliza, Hivi huyu kweli kwa akili hizo hakuna kitu hapa sioni kama kuna tatizo ukiachana nae kuliko kupandisha maji mlima

Swali la mjadala:👇

Wewe unaonaje? Ni vibaya kuanzisha mahusiano mapya mara kwa mara?

Na kama ni vibaya kwa nini?

Au unagubu mwanetu? 😎

ShesRise_1 ✋️
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Hakuna mtu perfect. Ila kuonjwa onjwa ni mbaya.
 
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