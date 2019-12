Magufuli ni Dikiteta!, Tanzania Ilihitaji Dikiteta, Tumempata!. Atakayeleta Fyoko, Ataisoma Namba!

CUF kushiriki Uchaguzi wa Marudio Zanzibar si hiyari, Ni lazima .

Kuna haja ya kuhofia kurudiwa Uchaguzi Zanzibar?.



Kuhusu kususa kwa CUF kushiriki uchaguzi wa marudio Zanzibar, nilisema CUF wasitake kutisha watu kuhusu amani na utulivu wa Zanzibar, kwa sababu Zanzibar sio nchi, ni sehemu ya JMT, hivyo amani na utulivu wa visiwa hivyo, sio jukumu la Wanzanzibari wenyewe tuu pekee yao, bali ni jukumu la JMT na mwenye dhamana ya amani na utulivu wa nchi hii ni Amiri Jeshi Mkuu, wa vikosi vya ulinzi na usalama wa nchi hii. Jana ameonya mtu yoyote atakayeleta fyoko fyoko atashikishwa adabu!. Hivyo CUF mshiriki uchaguzi wa marudio au msishiriki, uamuzi ni wenu, tunachotaka sisi ni heshima, adabu, amani

na utulivu, vinginevyo mtaisoma hii namba!.

Hitimisho.

Iwe ni kweli Magufuli ni dikiteta, au sio dikiteta, hoja ya msingi ni Tanzania mahali tulipofikia, ili kuondoka hapa kwenda kule tunakopaswa kuwapo, tulihitaji mtu kama Magufuli, watu tukasali kwa kumuomba Mungu atupatie kiongozi bora, kiongozi imara, kiongozi shujaa, hatimaye Mungu akaisikia sala yetu, akakisikia kilio chetu, ndipo akatutumia mkombozi kwa kutupatia Magufuli.



Maadam sasa mkombozi tumempata, whatever the names, be it or not, twende naye ili tufike kule tunakotakiwa kufika, na safari nyingine ni ngumu, kuna wengine wataishia njiani, na kuna wengine watafika wakiwa hoi bin taabani, wengine watafika wakiwa majeruhi, maadam dereva bingwa tumempata, sasa ni safari tuu, mbele kwa mbele, mwendo mdundo mpaka tufike safari yetu, the bottom line ni kufika safari yetu salama ya Tanzania tajiri.



Wanabodi,Angalizo. Neno Dikiteta sio neno baya kama lengo la matumizi yake ni lengo jema. Tukisema Rais Magufuli ni Dikiteta, hatumaanishi ni Dikiteta katili kama Hitler au Iddi Amini, no way, Magufuli ni Dikiteta Mwema au Dikiteta Mzalendo anayeitwa a Benovelent Dictator!, kama Seretse Khama wa Botswana, Tito wa Yugoslavia, Lee Kuan Yew wa Singapore, Mustafa Kemal wa Uturuki, hawa wote walitawala kwa mkono wa chuma na kuleta mapinduzi makubwa ya kiuchumi kwa nchi zao, toka kwenye umasikini, hadi kugeuka kuwa ni nchi tajiri, hivyo Tanzania pia sio nchi masikini, tuko kwenye umasikini huu kwa sababu tulikosa mtu imara wa kutuongoza, hivyo hapa tulipofika, ili Tanzania tutoke kwenye umasikini huu, tunamuhitaji mtu kama huyu ili mambo yaende!. Mungu kasikia kilio chetu akatupatia mkombozi, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kuja kutukomboa na kulikomboa taifa letu Tanzania, kutoka kwenye lindi hili la umasikini uliotopea na kuligeuza taifa letu kuwa nchi ya neema, nchi tajiri, a donor country, nchi ya ahadi, mabomba nchi nzima yatatoa maziwa na asali.Kwa vile muasisi wa taifa hili, Baba wa Taifa, Mwalimu Nyerere, aliwahi kutoa unabii kuhusu udikiteta Tanzania, na inawezekana, ujio wa Magufuli ni kutimia kwa maneno ya unabii huu,lakini kitu ambacho Mwalimu hakikujua wakati akitoa unabii huo ni kuwa hakujua Tanzania tutafikia mahali, tukamuhitaji kiongozi dikiteta!.Kwanza watu wengi hawakujua ya kuwa Magufuli anaweza kuja kuwa rais wetu wa awamu ya tano, akina sisi, mimi nikiwa ni mmoja wapo, hili tuliliona tangu mwezi August mwaka 2014 na tukalisema humu japo watu hawakulitilia maanani lakini limekuja kutokea, Magufuli sasa ndio rais wetu!. Hata baada ya Magufuli kuwa rais, bado kuna baadhi ya wenzetu wanaamini Magufuli amekuwa rais wetu kwa bahati tuu!, sisi waumini wa everything happens for a reason, tunaamini kunayo sababu kwa nini ni Magufuli, na nimeieleza humu!.Mchakato wa kumtafuta mgombea kupitia CCM ulipoanza, nikawachambua wagombea wote wa CCM, na miongoni mwa vigezo vyangu, hili la udikiteta pia nililisemea!.Baada ya kuchaguli kwa Magufuli kuhusu udikiteta wake nilisema hivi.Kwenye suala la Zanzibar, mara kibao tumewauliza CUF kwa nini wanapiga tuu kelele bila kuchukua hatua?!.hatua!.Magufuli na Mapinduzi ya Uchumi wa Tanzania.Kama nilivyosema mwanzo, Tanzania sio masikini bali ni tajiri sana, ndio maana imekuwa ikifanywa ni shamba la bibi, baada ya kumpata Magufuli, ameonyesha nia ya dhati kwa kauli na matendo, anataka kujenga Tanzania ya Viwanda, Tanzania ya uchumi wa gesi, Tanzania kuwa ni nchi ya uchumi wa kati. Kuyatekeleza yote haya sio kazi ya lele mama, ni kazi ya shuruba, na by nature Watanzania ni wavivu, tumezoea kubembeezwa, hivyo sasa kwa Magufuli, hakuna kubembelezana ni hapa kazi tuu. Katika kutimiza majukumu hayo lazima kuna watu wataumia, wale wavivu wavivu wenzangu na miye tuliozoea kupiga deal, sasa hakuna tena tenders za dili ni kuchapa tuu kazi hata ikibidi kwa mijeledi. Ndivyo walivyofanya kina Seretse Khama wa Botswana, Tito wa Yugoslavia, Lee Kuan Yew wa Singapore, Mustafa Kemal wa Uturuki, hawa wote walitawala kwa mkono wa chuma kuzikomboa nchi zao toka umasikini na kuzigeuza tajiri, hivyo Magufuli ataigeuza Tanzania kuwa Doner Country.