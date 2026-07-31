Maeneo matatu yenye baridi zaidi Tanzania with facts

Maeneo matatu yenye baridi zaidi Tanzania with facts

U

ubarinolutu

JF-Expert Member
Joined
Oct 22, 2012
Posts
2,739
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5,710
Sitaongea Sana, ila kiukweli nyuzi nyingi Sana zimewekwa kuhusu mada hii, naweka Hoja atakayebisha basi ana shida.

Maeneo yenye baridi kabisa nchi hii yapo matatu, kijiographia ni eneo Moja, ila kiutawala na kiukoloni ni maeneo tofauti, ambayo yametengwa na miaka iliyowekwa na serikali labda na wakoloni pia, maeneo haya Kwa umoja wake ni

Sehemu ya Makete + Tukuyu + Mbeya Vijijini
Kimsingi maeneo haya yamepakana, ndo mana si makete pekee kuna barafu, hata mbeya vijijini na tukuyu, na ni maeneo yametenganishwa na mstari wa mpaka, hivyo kutoka sehemu moja kwenda ingine ni nusu hatuna at the border point
 
Siku ya kwanza nafika Makete nilifika jioni nilifua boxa nikaanika nje. Asubuhi naamka nakuta boxa imeganda kwa barafu.

Hua nashangaa mtu anasema baridi eti Moshi, Arusha, wakati hao washkaji wanaotoka hiyo mikoa wakakiri kwamba Makete hapafai.

Inapiga snow, mnaamka asubuhi njia za kupita theluji imemwagika. Ila wana chakula cha kutosha.
 
Castr said:
Siku ya kwanza nafika Makete nilifika jioni nilifua boxa nikaanika nje. Asubuhi naamka nakuta boxa imeganda kwa barafu.

Hua nashangaa mtu anasema baridi eti Moshi, Arusha, wakati hao washkaji wanaotoka hiyo mikoa wakakiri kwamba huko hapafai.

Inapiga snow, mnaamka asubuhi njia za kupita theluji imemwagika. Ila wana chakula cha kutosha.
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Sasa hapo makete kuna eneo ukipiga hatuna 10 umefika mbeya vijijini, pia kina eneo ukipiga hatuna 10 umefika Tukuyu
 
Nataka nikatalii nione na mimi nyumba za wageni za bei raisi zipo
 
NIBOO said:
Makete Ng’ombe wanaota moto, kuku unawaachia mlango wazi siku jua likitoka watatoka njee wenyewe sijawahi Vuta sigara ila ilibaki kidogo sana niombe kiko
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Hahaha. Hiyo ya ng'ombe kuota moto wametisha.
 
Huko sikai.naweza nitakaa hata mwezi bila kuoga..
Hii ya dar tu kuoga mpaka niweke kikao Cha kujadili
 
ubarinolutu said:
Sitaongea Sana, ila kiukweli nyuzi nyingi Sana zimewekwa kuhusu mada hii, naweka Hoja atakayebisha basi ana shida.

Maeneo yenye baridi kabisa nchi hii yapo matatu, kijiographia ni eneo Moja, ila kiutawala na kiukoloni ni maeneo tofauti, ambayo yametengwa na miaka iliyowekwa na serikali labda na wakoloni pia, maeneo haya Kwa umoja wake ni

Sehemu ya Makete + Tukuyu + Mbeya Vijijini
Kimsingi maeneo haya yamepakana, ndo mana si makete pekee kuna barafu, hata mbeya vijijini na tukuyu, na ni maeneo yametenganishwa na mstari wa mpaka, hivyo kutoka sehemu moja kwenda ingine ni nusu hatuna at the border point
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Kweli kabisa
 
Bikra unayo said:
hapafikii wanakokusema. Mimi nimeishi Mufindi na huko Rongai nimefika, ila kwa Mufindi tu huko Rongai cha mtoto. Mufindi huko kila siku lazima kamasi jepesi likutoke hta kama huna mafua.
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Wanaoishig huko miak sijui wanawezaje
 
Makete habari nyingine
Ilinibidi ni cancel project kuhamishia eneo lingine maana nisingeweza kufanya Kazi

Watoto asubuhi utawaonea huruma na like baridi masweta wengine yametoboka wanaenda shule
 
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