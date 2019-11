Madoa matatu yanayo chafua mioyo ya Mama zetu na kuwa acha kuwa watu wapweke zaidi na kwa kipindi kirefu zaidi ya Baba zetu.

Nimeisoma na imeniingia hasa, I just feel the cold chilled very deeply to the bottom of my heart.!

Binafsi, I can't pass a day without talking to that woman, nitavurugika na maisha 24/7 lakini ni lazima nipate muda niongee na Momma afe kipa, afe beki,

Na ndiye rafiki yangu wa dhati ninayemuamini, ambaye najua lije jua, ije mvua hatoniumiza kwa namna yoyote ile.!!

Namuombea kwa Mungu kila siku, kila lenye kheri likawe naye!



Na kwa waliopoteza Mama, Poleni sana, Mungu wa mbinguni akawatie faraja ya kweli itokaye kwake.!!