Madereva bodaboda tuliowahi kuopoa watoto wa kishua tukutane hapa.

seneta

Wakuu,Nilipokuwa najifunza kuendesha bodaboda wana wengi huku kitaa cha Tegeta_Wazo walinidharau na kunikebehi sana,Nilipofuzu mafunzo na kupata leseni tu,Nikapata kazi ya bodaboda fasta ya kupeleka hesabu ya Elfu 7 kwa siku.Kutokana na umakini wangu barabarani na umahiri wa kiwango cha Fly-over katika uendeshaji,Pia wema, ukarimu, werevu, nidhamu, uadilifu na utiifu nilivyokuwa navyo,Ghafla nikakubalika na kuaminika kinoumah kitaa kizima!!!Ikafikia hatua kijiweni wash'kaji wakaanza kuni_diss na kunipiga majungu, madongo na fitina za kiwango cha Standard_gauge ili nihame kijiwe,Maana'ke ilifikia hatua kijiweni kuna pikipiki zaidi ya 30 ila kila abiria akija anataka nimwendeshe mimi-Hadi abiria wakawa wanapanga foleni kunisubiria nirudi ili niwabebe wakati pikipiki zingine zipo kijiweni.Kiukweli chuki, husda na vijicho kutoka kwa wana vilishamiri,hatimaye nikahama kijiweni bila kutaka.*********Ila haikuwasaidia kitu,Nikawa na_park nyumbani tu,Ila kukicha napigiwa simu na abiria kama mvua.Kwa uaminifu na tabia njema,Nikawa napeleka hesabu ya Elfu 9 badala ya Elfu 7,Jamaa mwenye pikipiki alinishangaa sana,Nikamwambia uhalisia kuwa biashara sio mbaya kwa sasa, na akafurahi sana.*********Sasa wakuu,Kuna binti mmoja ni abiria wangu wa kudumu,Sijui ni kwa nini-Analo gari lake zuri aina ya Toyota_Altezza na huweka mafuta full tank (nishamzindikiza sheli mara kadhaa),Ila kwenye mizunguko yake mingi huniita nimzungushe na bodaboda.Huyu binti ni pini matata sana,Kimwonekano ni copyright na ndugu yetu Binti_MobetoNi mtoto wa mkurugenzi mkuu wa shirika fulani lisilo la kiserikali.Amenizoea sana hadi ikafikia hatua,Wikend iliyopita alipopumzika kwenda kazini akanipigia simu,"Hellow @Seneta_Wa_Mtwiz,Can you please pay me a visit for while?I have a certain burning concern to let you informed of hommie.Or should I come to pick you?"Nikawasha bodaboda mbio hadi kwenye apartment yake,Nikamwambia nimefika,Akanikaribisha ndani.---------Sasa katika stories za hapa na pale huyu binti kaniambia nikaapdeiti leseni yangu,Niachane na bodaboda,akanionesha I.S.T yake ingine ambayo ameipaki huku akisema"You can even be driving this I.S.T as UBER to earn your daily living because to me it is not in use now as you can see,provided that you just do normal monthly car services when necessary,And I need no pay from youYou go and think of that,And I'll tell you another thing very sensitive by tomorrow evening, but it should be in my bedroom since I am single & free".Huku akitabasamu.Sasa wakuu,Hapa naona kama kuna dalili ya kuopoa mzigo hapa.Vipi kuna bodaboda wenzangu walioopoa mzigo wa aina hii tupeane uzoefu ili kesho nitapoenda nisiharibu atmosfia?Na vipi hii ishu ya kunishauri niache kuendesha bodaboda hii ni njema kweli-sio ya kutaka kunisotesha njaa hapa mjini wakuu?