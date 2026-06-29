Mada hii ni ya ki-tabibu pekee, sitaki utani. Natafuta muongozo wa matibabu ya Harm OCD

ushauri wa kitaalamu kuhusu Mawazo Vamizi, Harm OCD/Intrusive Thoughts. Naomba miongozo ya madaktari na wale walio na uelewa.





Habari za majukumu wana-bodi.



Kabla sijaenda mbali, naomba niweke wazi jambo moja,



Najua humu jukwaani tunajibizana, tunasemana, na wakati mwingine tunataniana sana kwenye nyuzi mbali mbali, Lakini leo nimeleta mada hii nikiwa siriaz kwa 100% kwa sababu inahusu afya, na nisingependa watu walete utani, vijembe, kwenye jambo linalohusu uzima.

Kama huna ushauri wa kujenga au wa kitaalamu, nakuomba upite mbali.





Kama mnavyofahamu mimi ni kijana, kwa sasa ninaishi maisha mazuri tu yasiyo na msongo wa mawazo, changamoto za kifedha, wala migogoro yoyote.

Lakini kuna changamoto kubwa ya kiakili inayonitokea ambayo inanitisha sana na kuhatarisha usalama wangu na wa wale walio karibu Nami.



Nimekuwa nikipata mawazo makali ya ghafla, yenye nguvu na yanayonilazimisha kufanya matukio ya hovyo au ya kikatili kama vile kusababisha ajali nikiwa barabarani, au kumdhuru/kumua mtu aliye karibu nami. Hali hii inakuja nikiwa na akili timamu kabisa, na mimi mwenyewe SIPENDI mambo hayo, nayachukia na yanatisha mno kiasi kwamba hadi naogopa kuona silaha au visu karibu yangu.

Jana usiku hali hii ilikuja kwa kasi sana mpaka nikaeweweseka na kukosa usingizi kabisa, na leo nimeamka kichwa kinauma sana kutokana na stress hizo.



Kuna kitu kikubwa nataka msaada nacho hapa,

Takribani miaka 5 nyuma, niliwahi kupata hali hii, nikashare humu jukwaani na kuna mwana JamiiForums mmoja alinitajia dawa fulani za hospitali za kurekebisha kemikali za ubongo. Nilizitafuta na zilinisaidia sana hali ikapotea kabisa.



Tatizo ni kwamba kwa sasa nimeshasahau kabisa majina ya zile dawa na hata ule uzi siuoni na nahisi ni ID ya zamani. Hali hii imerejea tena kwa kasi miezi 3 au 4 iliyopita, na sasa imekuwa kubwa.



Kutokana na tafiti zangu, nahisi hii ni aina ya OCD, Harm OCD. au intrusive Thoughts, zinazosababishwa na kuvurugika kwa kemikali za ubongo (Chemical Imbalance).



Naomba kuuliza kwa madaktari, wataalamu wa saikolojia, au mwana jukwaa yeyote anayekumbuka mada kama hii au anayejua kundi la dawa hizo.



Ni dawa gani au miongozo gani ya kitabibu inayotumika kurekebisha hili tatizo la kemikali za ubongo ili nianze nazo mchakato.