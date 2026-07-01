Machozi Yasiyofutika na Giza la Ghafla: Tangulia Kamanda Suez Daniel Maradufu

Machozi Yasiyofutika na Giza la Ghafla: Tangulia Kamanda Suez Daniel Maradufu

Mshana Jr

Mshana Jr

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Joined
Aug 19, 2012
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Simanzi nzito na majonzi yasiyo na kifani yametanda kote nchini kufuatia taarifa za kusikitisha za kifo cha ghafla cha Suez Daniel Maradufu.
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Marehemu, ambaye alikuwa dereva mwaminifu wa Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA (Bara) John Heche, amefariki dunia akiwa mkoani Kigoma kikazi.

Habari hizi zimeacha mshtuko mkubwa mioyoni mwa ndugu, marafiki, na wapenzi wa demokrasia waliokuwa wanamfahamu kwa uchapakazi wake.

Kifo hiki kimetokea katika mazingira ya kutatanisha na yanayoumiza sana kisaikolojia baada ya mwili wake kukutwa Julai 1, 2026.

Alikutwa akiwa ndani ya chumba cha nyumba ya wageni aliyokuwa amepanga kwa ajili ya mapumziko wakati wa ziara hiyo ya kisiasa.

Hakuna aliyetegemea kuwa safari hiyo ya kawaida ya kikazi ingegeuka kuwa safari yake ya mwisho hapa duniani.

Taharuki ilianza asubuhi ya siku hiyo baada ya Suez kutofika kazini kwa wakati na simu zake zote za mkononi kushindwa kupatikana kabisa.

Hali hii ilileta wasiwasi mkubwa kwa viongozi wake kwa sababu haikuwa kawaida yake kuchelewa au kutoweka bila kutoa taarifa yoyote.

Ukimya huo mzito kwenye chumba chake uliashiria kuwa kuna jambo baya lilikuwa limetokea ndani.

Baada ya hofu kuzidi, viongozi wa chama walilazimika kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi ambao walifika haraka na kuvunja mlango wa chumba hicho. Ndani, walikutana na taswira ya kuhuzunisha sana iliyomwaga machozi kwa kila aliyeshuhudia.

Mwili wa Suez ulikuwa umeanguka chini karibu na mlango, huku kukiwa na madoa ya damu yaliyotapakaa kwenye sakafu.

Ni pigo kubwa sana kwa familia yake iliyopoteza mhimili na kijana tegemeo aliyeondoka bila hata kuaga au kuacha neno lolote la mwisho.

Huzuni hii inazidishwa na ukweli kwamba Suez alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa na maisha marefu mbele yake.

Kifo chake cha ghafla kimeacha pengo lisilozibika ambalo litadumu kwa miaka mingi ijayo katika ukoo wao.

Kwa chama cha CHADEMA na viongozi wake, huu ni msiba wa kipekee uliogusa mioyo ya wanachama wengi waliomfahamu kama "Kamanda" mpiganaji.

Suez hakuwa dereva tu, bali alikuwa mlinzi na msaidizi wa karibu aliyebeba dhamana ya usalama wa viongozi katika mazingira magumu ya harakati za kisiasa.

Uaminifu wake barabarani na nje ya barabara ulikuwa nguzo muhimu sana.

Wakati mwili wa marehemu ukiwa umehifadhiwa hospitalini mkoani Kigoma kwa ajili ya uchunguzi, jamii nzima inabaki na maswali mengi yasiyo na majibu.

Ni maombi ya kila mmoja kuwa ukweli wa mazingira haya ya kuhuzunisha uweze kujulikana ili kuleta faraja kwa waliofiwa.
Tangulia Kamanda Suez, umemaliza mwendo wako, na jina lako litakumbukwa daima kwa mchango wako na uaminifu wako uliotukuka.
 
Kitendawili hiki..
Tupe mtiririko mzuri,wa habari hii...
Inatakiwa kufahamu mazingira ya jana yake jioni...
Kabla ya kwenda kulala..!
 
Mshana Jr said:
Simanzi nzito na majonzi yasiyo na kifani yametanda kote nchini kufuatia taarifa za kusikitisha za kifo cha ghafla cha Suez Daniel Maradufu.

Marehemu, ambaye alikuwa dereva mwaminifu wa Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA (Bara) John Heche, amefariki dunia akiwa mkoani Kigoma kikazi.

Habari hizi zimeacha mshtuko mkubwa mioyoni mwa ndugu, marafiki, na wapenzi wa demokrasia waliokuwa wanamfahamu kwa uchapakazi wake.

Kifo hiki kimetokea katika mazingira ya kutatanisha na yanayoumiza sana kisaikolojia baada ya mwili wake kukutwa Julai 1, 2026.

Alikutwa akiwa ndani ya chumba cha nyumba ya wageni aliyokuwa amepanga kwa ajili ya mapumziko wakati wa ziara hiyo ya kisiasa.

Hakuna aliyetegemea kuwa safari hiyo ya kawaida ya kikazi ingegeuka kuwa safari yake ya mwisho hapa duniani.

Taharuki ilianza asubuhi ya siku hiyo baada ya Suez kutofika kazini kwa wakati na simu zake zote za mkononi kushindwa kupatikana kabisa.

Hali hii ilileta wasiwasi mkubwa kwa viongozi wake kwa sababu haikuwa kawaida yake kuchelewa au kutoweka bila kutoa taarifa yoyote.

Ukimya huo mzito kwenye chumba chake uliashiria kuwa kuna jambo baya lilikuwa limetokea ndani.

Baada ya hofu kuzidi, viongozi wa chama walilazimika kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi ambao walifika haraka na kuvunja mlango wa chumba hicho. Ndani, walikutana na taswira ya kuhuzunisha sana iliyomwaga machozi kwa kila aliyeshuhudia.

Mwili wa Suez ulikuwa umeanguka chini karibu na mlango, huku kukiwa na madoa ya damu yaliyotapakaa kwenye sakafu.

Ni pigo kubwa sana kwa familia yake iliyopoteza mhimili na kijana tegemeo aliyeondoka bila hata kuaga au kuacha neno lolote la mwisho.

Huzuni hii inazidishwa na ukweli kwamba Suez alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa na maisha marefu mbele yake.

Kifo chake cha ghafla kimeacha pengo lisilozibika ambalo litadumu kwa miaka mingi ijayo katika ukoo wao.

Kwa chama cha CHADEMA na viongozi wake, huu ni msiba wa kipekee uliogusa mioyo ya wanachama wengi waliomfahamu kama "Kamanda" mpiganaji.

Suez hakuwa dereva tu, bali alikuwa mlinzi na msaidizi wa karibu aliyebeba dhamana ya usalama wa viongozi katika mazingira magumu ya harakati za kisiasa.

Uaminifu wake barabarani na nje ya barabara ulikuwa nguzo muhimu sana.

Wakati mwili wa marehemu ukiwa umehifadhiwa hospitalini mkoani Kigoma kwa ajili ya uchunguzi, jamii nzima inabaki na maswali mengi yasiyo na majibu.

Ni maombi ya kila mmoja kuwa ukweli wa mazingira haya ya kuhuzunisha uweze kujulikana ili kuleta faraja kwa waliofiwa.
Tangulia Kamanda Suez, umemaliza mwendo wako, na jina lako litakumbukwa daima kwa mchango wako na uaminifu wako uliotukuka.View attachment 3619805
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I think the first suspect is his boss, I think he is the one who may have the most reliable information about his involvement in this very sad and very sad incident,

It is necessary to take deliberate steps without jokes to find the truth about this matter and those responsible for it. And if it is a natural death, it is also important to clarify this matter and remove ambiguity.

R.I.P Suez Daniel Maradufu.:NoGodNo:
 
Siasa ukizipatia wewe kila siku unaendeshwa tu,na maisha yanakuwa mazuri sana maana Unakula kwa ulimi wako tu!,
Sisi wengine hatuwezi siasa bali ni wapenzi tu wa vyama vilivyopo kama simba au uende yanga ndivyo hivyo!,
Michezo michafu ya wanasiasa ndicho binafsi huwa nakiogopa!..
 
Tlaatlaah said:
I think the first suspect is his boss, I think he is the one who may have the most reliable information about his involvement in this very sad and very sad incident,

It is necessary to take deliberate steps without jokes to find the truth about this matter and those responsible for it. And if it is a natural death, it is also important to clarify this matter and remove ambiguity.

R.I.P Suez Daniel Maradufu.:NoGodNo:
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The suspect is sa100 government100% bacause has every means to protect peoples.failure to protect means sa100 participated in that killing.All these we
Tlaatlaah said:
I think the first suspect is his boss, I think he is the one who may have the most reliable information about his involvement in this very sad and very sad incident,

It is necessary to take deliberate steps without jokes to find the truth about this matter and those responsible for it. And if it is a natural death, it is also important to clarify this matter and remove ambiguity.

R.I.P Suez Daniel Maradufu.:NoGodNo:
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The suspect is sa100 government100%because has every means to protect tanganyikans.failure to protect means sa100 participated in that killing All these unacceptables will ends at 77 demonstration
 
Afcon kinanuka said:
The suspect is sa100 government100% bacause has every means to protect peoples.failure to protect means sa100 participated in that killing.All these we

The suspect is sa100 government100%because has every means to protect tanganyikans.failure to protect means sa100 participated in that killing All these unacceptables will ends at 77 demonstration
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Calm down gentleman,
you don't need to comfort the leader of the argument with his gossip, nor protect the number one suspect in the brutal murder of innocent Suez Daniel Maradufu, who is his boss.

We must know the truth about what happened between them to the point of causing such injustice to the gentleman life. :NoGodNo:
 
raha ya milele ummpe ee Bwana😪😪

kifo chake kimenihuzunisha japo simfaham, labda alikua na ahadi tele kwa familia yake ila ndo anarudishwa akiwa haoni tena wala kupumua

nenda kamanda tutaonana badae
 
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