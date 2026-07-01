Machozi Yasiyofutika na Giza la Ghafla: Tangulia Kamanda Suez Daniel Maradufu

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Simanzi nzito na majonzi yasiyo na kifani yametanda kote nchini kufuatia taarifa za kusikitisha za kifo cha ghafla cha Suez Daniel Maradufu.Marehemu, ambaye alikuwa dereva mwaminifu wa Makamu Mwenyekiti wa CHADEMA (Bara) John Heche, amefariki dunia akiwa mkoani Kigoma kikazi.Habari hizi zimeacha mshtuko mkubwa mioyoni mwa ndugu, marafiki, na wapenzi wa demokrasia waliokuwa wanamfahamu kwa uchapakazi wake.Kifo hiki kimetokea katika mazingira ya kutatanisha na yanayoumiza sana kisaikolojia baada ya mwili wake kukutwa Julai 1, 2026.Alikutwa akiwa ndani ya chumba cha nyumba ya wageni aliyokuwa amepanga kwa ajili ya mapumziko wakati wa ziara hiyo ya kisiasa.Hakuna aliyetegemea kuwa safari hiyo ya kawaida ya kikazi ingegeuka kuwa safari yake ya mwisho hapa duniani.Taharuki ilianza asubuhi ya siku hiyo baada ya Suez kutofika kazini kwa wakati na simu zake zote za mkononi kushindwa kupatikana kabisa.Hali hii ilileta wasiwasi mkubwa kwa viongozi wake kwa sababu haikuwa kawaida yake kuchelewa au kutoweka bila kutoa taarifa yoyote.Ukimya huo mzito kwenye chumba chake uliashiria kuwa kuna jambo baya lilikuwa limetokea ndani.Baada ya hofu kuzidi, viongozi wa chama walilazimika kutoa taarifa kwa Jeshi la Polisi ambao walifika haraka na kuvunja mlango wa chumba hicho. Ndani, walikutana na taswira ya kuhuzunisha sana iliyomwaga machozi kwa kila aliyeshuhudia.Mwili wa Suez ulikuwa umeanguka chini karibu na mlango, huku kukiwa na madoa ya damu yaliyotapakaa kwenye sakafu.Ni pigo kubwa sana kwa familia yake iliyopoteza mhimili na kijana tegemeo aliyeondoka bila hata kuaga au kuacha neno lolote la mwisho.Huzuni hii inazidishwa na ukweli kwamba Suez alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa na maisha marefu mbele yake.Kifo chake cha ghafla kimeacha pengo lisilozibika ambalo litadumu kwa miaka mingi ijayo katika ukoo wao.Kwa chama cha CHADEMA na viongozi wake, huu ni msiba wa kipekee uliogusa mioyo ya wanachama wengi waliomfahamu kama "Kamanda" mpiganaji.Suez hakuwa dereva tu, bali alikuwa mlinzi na msaidizi wa karibu aliyebeba dhamana ya usalama wa viongozi katika mazingira magumu ya harakati za kisiasa.Uaminifu wake barabarani na nje ya barabara ulikuwa nguzo muhimu sana.Wakati mwili wa marehemu ukiwa umehifadhiwa hospitalini mkoani Kigoma kwa ajili ya uchunguzi, jamii nzima inabaki na maswali mengi yasiyo na majibu.Ni maombi ya kila mmoja kuwa ukweli wa mazingira haya ya kuhuzunisha uweze kujulikana ili kuleta faraja kwa waliofiwa.Tangulia Kamanda Suez, umemaliza mwendo wako, na jina lako litakumbukwa daima kwa mchango wako na uaminifu wako uliotukuka.