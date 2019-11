Mabeberu tunaomba mtuwekee vikwazo vya kiuchumi serikali iwe sikivu

Daisy Llilies said: Mmejionea wenyewe Demokrasia ilivyonyongwa kwenye uchaguzi wa primaries. Bahati nzuri was dish I wa BBC walikuwepo navwamejionea wenyewe. Ubalozi wa Marekani na Uingereza umetoa tamko.



Bila haya kiongozi wa nchi anavipiga vijembe vyama vya upinzani. Tumeshindwa kujitawala Afrika, mabeberu tunaomba msaada wenu.



Mkuu umeanza lini Matumizi ya Bangi?Ushaambiwa hata kujitoa kwenye uchaguzi nayo Ni democrasia huelewi kipi Sasa.(A simple meaning of democrasia is Absence of Any command) ko hakuna mtu Ambaye angeshikwa shati heti kisa kajitoa.Rejea; Kwanini usiwaombe mabeberu wanao kifadhiri chama Cha CDM.. kuinyima misaada baada ya mwenyekiti wake kutaka kuendelea kwenye Madaraka zaidi ya miaka 15 Sasa.. je Ukisoma principal of Democracy ndo zinasema hivyo kuhusu Mbowe?Plz go and Re-think again.