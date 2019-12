Mabaharia na Maharia Wekeni Pozi Kidogo...Wengi walitaman kuiona Krismas hii

Carlos The Jackal said: Nahuo ndio mzizi wa wa swali langu,..Mimi ni Nani ??? Hata wakati ambao nishwari kwangu... Kwa mwengine ni wakati wa Mateso na taabu.Ni sababu ya Muda haujafika ? ....Jibu hapana ,kwakua shida hazina Muda , zingekua na Muda watu tungejiandaa ! Click to expand...

Wakati ambao ni shwari kwako, jirani yako anapitia magumu "Mungu anajua". Ikifika zamu yako yeye atakuwa anafurahia mema ya dunia, huenda akawa amesahau shida zake.Katika dunia hii no one is safe, none of us is free from world troubles. Ilà ni kwa zamu tu mkuu