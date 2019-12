MsemajiUkweli said: Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu nchini (CAG) amebaini mapungufu katika vitabu vya mahesabu ya CHADEMA na kuhitimisha kwa kuipa CHADEMA hati yenye mashaka &[HASHTAG]#8216[/HASHTAG];Qualified opinion' kutokana na mahesabu yake ya mwaka wa fedha unaoishia Ju June 30, 2013.



1)Pamoja na mambo mengine, katika mwaka wa fedha uliomalizika June 30, 2012, CHADEMA ina akaunti zaidi ya 200, ikijumlisha akaunti za Makao Makuu, Kanda, Mikoa, Wilaya na Majimbo lakini Mkaguzi hakuona salio la kufungia kitabu likihusisha akaunti zote zinazotumia jina la CHADEMA.



2)Mkaguzi anasema katika ripoti hiyo kuwa Chadema kilionyesha kina mali zenye thamani zaidi ya Sh650 milioni, ambazo ni magari, mashamba, nyumba na pikipiki. Hata hivyo, CAG anasema hakuona kitabu cha usajili wa mali hizo.



3)Mahesabu ya mwaka unaoishia June 30, 2013 yalionyesha shilingi milioni 40 ambazo hazikuwa na vitabu vyenye mahesabu ya makusanyo yake.



4) CAG alihoji manunuzi ya magari 10 (Ford Ranger) yaliyofanywa bila kuhusisha Kamati ndogo ya chama inayohusika na utoaji wa zabuni za chama (Tender Committee).



5) CAG alihoji ununuzi wa generator yenye thamani ya shilingi milioni 27 bila kuhusisha mchakato wa zabuni.



6)CAG alihoji pia mahesabu yanayoonyesha deni la milioni 47 linalohusiana na vifaa vya ujenzi wakati hata havijawasili kutoka kwenye kampuni ya kichina. Click to expand...

NB. Pakali sio mwanachama wa chama chochote cha siasa, hajawahi kujiunga na chama chochote cha siasa, sio mfuasi, mshabiki wala mkereketwa wa chama chochote au mwanasiasa yoyote, ila kuna baadhi ya wanasiasa ambao ninawakubali sana akiwemo Edward Lowassa. Ila sijawahi kuwa team Lowassa wala kuhudhuria tukio lolote lililomhusu Lowassa, wala sina mpango wowote, wa kumfuata yoyote, popote, kazi yangu ni to tell nothing but the truth, with objectivity, impartiality and balance from all sides!.

Wanabodi,Kama ilivyo kawaida yetu, wewe kama mwana JF, be the first to know kuwa ujio wa Lawassa kujiunga Chadema, sio tuu utakipaisha Chadema to unimaginable dimentions kutokana na ufuasi mkubwa wa watu walio nyuma yake, bali ujio huo, unaandamana na neema kubwa ya mambo mengine mengi mazuri, moja kubwa ni kuhama kwa Makao Makuu ya Chadema toka kwenye nyumba ya iliyopo Mtaa wa Ufipa, Kinondoni Dar es Salaam, hadi kwenye eneo jingine lenye nafasi zaidi kufuatia idadi kubwa ya watu wanaotarajiwa kujiunga na Chedema kufutia ujio wa Edward Lowassa kwenye chama hicho.Hali hii ni kufuatia hali iliyojitokeza jana, wakati Edward Lowassa alipofika Makao Makuu ya Chadema, mtaa wa Ufipa, kwa ajili ya kuchukua fomu ya kugombea urais kupitia Chadema, kufuatia umati mkubwa wa wafuasi wa Chadema kufurika kwa wingi hali iliyoleta shida na kero mtaa mzima, kutokana na location ya ofisi hizo zilipo eneo lililozunguka ofisi hizo ni eneo dogo kufuatia ofisi hizo kuwepo kwenye eneo la makazi ya watu. Na hapo hao waliojitokeza ni wafuasi tuu wa Chadema, bado tsunami ya wafuasi wa Lowassa hawajatia timu!, wakitia timu kama hali ilivyokuwa uwanja wa Sheikh Amri Abedi, then Mtaa wa Ufipa, unahatari ya kupata bughudha ya umati mkubwa wa watu.Ukipiga hesabu ya jumla ya ruzuku yote ambayo Chadema imekuwa ikipokea, na kulinganisha ruzuku hiyo imefanyia nini, utakubaliana na mimi, kuwa fedha hiyo, ingetosha kabisa kujenga jengo jingine kwenye eneo la kutosha. Hali hii imetokana na upangaji mbovu wa vipaumbele vyake, hali iliyopelekea matumizi mabovu ya ruzuku, kama yalivyofafanuliwa kwenye ripoti ya CAG.Mabadiliko hayo chanya sio tuu kwa Chadema kumiliki jengo lake lenyewe, pia Chadema itamiliki kituo chake cha Redio na Televisheni pamoja na magazeti yake yenyewe, kwa sababu Lawassa hapo alipo tayari anamiliki by proxy wa familia kubwa ya media, yenye vituo vya Redio, TV na magazeti lukuki!, hivyo sasa pia vitatumiwa kuisupport Chadema kwa kuanzia tuu, wakati mchakato wa umiliki rasmi wa vyombo vyake yenyewe ukiendelea!.Ama kweli mgeni njoo, mwenyeji apone!.Hongera sana Lowassa!.Hongera Chadema.Ikulu 2015 ni ya UKAWA!.Mungu Ibariki Tanzania.PaskaliSource ya Taarifa hii ni observation yangu binafsi.