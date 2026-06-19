Maandamano yasiyofuata Sheria yanalenga kuleta vurugu yaonywe na yadhibitiwe. Amani ndio msingi wa maendeleo yetu

Nasikia kuna maandamano yanaratibiwa kufanyika tarehe 07/07, wanaoratibu na wanaotaka kushiriki nina haya ya kusema:



1. Historia inafundisha kuwa amani ya kweli inalindwa kwa damu. Ni kati ya damu ya wavuruga amani au walinda amani



2. Duniani kote maandamano ya amani yanaratibiwa kwa kuzingatia Sheria na katiba. Hakuna maandamano ya amani ambayo yana viashiria vya uvunjifu wa amani, wizi, uporaji, kudhuru na kuumiza wengi, uharibifu wa mali n.k.



3. Sijawahi kusikia mahali popote Duniani wanafanya maandamano ya kutaka kumuondoa kiongozi aliyepatikana na anayechaguliwa kidemokrasia.



4. Maandamano yasiyofuata Sheria na taratibu ni vurugu na ni chanzo cha uvunjifu wa amani, vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya KAZI ya kulinda amani.



Wanaotaka kufanya maandamano wakumbuke juu ya jambo Hili