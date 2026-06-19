Maandamano yasiyofuata Sheria yanalenga kuleta vurugu yaonywe na yadhibitiwe. Amani ndio msingi wa maendeleo yetu

Maandamano yasiyofuata Sheria yanalenga kuleta vurugu yaonywe na yadhibitiwe. Amani ndio msingi wa maendeleo yetu

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KARLO MWILAPWA

JF-Expert Member
Joined
Apr 10, 2019
Posts
3,171
Reaction score
5,367
Nasikia kuna maandamano yanaratibiwa kufanyika tarehe 07/07, wanaoratibu na wanaotaka kushiriki nina haya ya kusema:

1. Historia inafundisha kuwa amani ya kweli inalindwa kwa damu. Ni kati ya damu ya wavuruga amani au walinda amani

2. Duniani kote maandamano ya amani yanaratibiwa kwa kuzingatia Sheria na katiba. Hakuna maandamano ya amani ambayo yana viashiria vya uvunjifu wa amani, wizi, uporaji, kudhuru na kuumiza wengi, uharibifu wa mali n.k.

3. Sijawahi kusikia mahali popote Duniani wanafanya maandamano ya kutaka kumuondoa kiongozi aliyepatikana na anayechaguliwa kidemokrasia.

4. Maandamano yasiyofuata Sheria na taratibu ni vurugu na ni chanzo cha uvunjifu wa amani, vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya KAZI ya kulinda amani.

Wanaotaka kufanya maandamano wakumbuke juu ya jambo Hili
 
Nitajie maandamo yoyote ya upinzani yaliyowahi ruhusiwa nchi hii.

Hekaheka za kulinda matunbo kwa mhongo wa kukewepa chama kisimfie mtu kutaliangamiza hiking taifa

Wazee - Wasira, ...wanashikiza vijana - Kihongosi n.k wakomae chama kisiwafie, kwa kuwa kutokuwepo kwa CCM ni njaa ya milele kwao.

Ikumbukwe hata zama za Nyerere wapo watu walikuwa wanamwambia mwalimu komaa chama na taifa vinakutegemea, maji yalimfika shingoni akasalimu amri.

Ikiwa kama Nyerere alisalimu kipindi kile kuytokana na shinikizo kutoka nje, vipi zama hizi CCM inaposhambuliwa nje na ndani?

Muda unavyozidi kwenda ndio kunazidi kukorogeka kutokana na kutetea matumbo badala ya nchi - haijawahi tokea mauaji kama ya Oct. 29
 
KARLO MWILAPWA said:
Nasikia kuna maandamano yanaratibiwa kufanyika tarehe 07/07, wanaoratibu na wanaotaka kushiriki nina haya ya kusema:

1. Historia inafundisha kuwa amani ya kweli inalindwa kwa damu. Ni kati ya damu ya wavuruga amani au walinda amani

2. Duniani kote maandamano ya amani yanaratibiwa kwa kuzingatia Sheria na katiba. Hakuna maandamano ya amani ambayo yana viashiria vya uvunjifu wa amani, wizi, uporaji, kudhuru na kuumiza wengi, uharibifu wa mali n.k.

3. Sijawahi kusikia mahali popote Duniani wanafanya maandamano ya kutaka kumuondoa kiongozi aliyepatikana na anayechaguliwa kidemokrasia.

4. Maandamano yasiyofuata Sheria na taratibu ni vurugu na ni chanzo cha uvunjifu wa amani, vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya KAZI ya kulinda amani.

Wanaotaka kufanya maandamano wakumbuke juu ya jambo Hili
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Presha imekuwa kubwa milio kila kona haha
 
KARLO MWILAPWA said:
Nasikia kuna maandamano yanaratibiwa kufanyika tarehe 07/07, wanaoratibu na wanaotaka kushiriki nina haya ya kusema:

1. Historia inafundisha kuwa amani ya kweli inalindwa kwa damu. Ni kati ya damu ya wavuruga amani au walinda amani

2. Duniani kote maandamano ya amani yanaratibiwa kwa kuzingatia Sheria na katiba. Hakuna maandamano ya amani ambayo yana viashiria vya uvunjifu wa amani, wizi, uporaji, kudhuru na kuumiza wengi, uharibifu wa mali n.k.

3. Sijawahi kusikia mahali popote Duniani wanafanya maandamano ya kutaka kumuondoa kiongozi aliyepatikana na anayechaguliwa kidemokrasia.

4. Maandamano yasiyofuata Sheria na taratibu ni vurugu na ni chanzo cha uvunjifu wa amani, vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya KAZI ya kulinda amani.

Wanaotaka kufanya maandamano wakumbuke juu ya jambo Hili
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Sorry to say this, you are an imbeccilical moron.
Ukiraka kufanya maandamano kwa kuomba kibali polisi utapewa na polisi wa Samuya.
Nani kakwambia 7/7 yatakuwa ya uvunjifu wa amani?
Kiongozi gani aliyechaguliwa kwa haki? ,
Ni huyu wa 98%kwa kura za saa nne aubuhi bila Internet?

Punguza kushikishwa ukuta.
 
KARLO MWILAPWA said:
Nasikia kuna maandamano yanaratibiwa kufanyika tarehe 07/07, wanaoratibu na wanaotaka kushiriki nina haya ya kusema:

1. Historia inafundisha kuwa amani ya kweli inalindwa kwa damu. Ni kati ya damu ya wavuruga amani au walinda amani

2. Duniani kote maandamano ya amani yanaratibiwa kwa kuzingatia Sheria na katiba. Hakuna maandamano ya amani ambayo yana viashiria vya uvunjifu wa amani, wizi, uporaji, kudhuru na kuumiza wengi, uharibifu wa mali n.k.

3. Sijawahi kusikia mahali popote Duniani wanafanya maandamano ya kutaka kumuondoa kiongozi aliyepatikana na anayechaguliwa kidemokrasia.

4. Maandamano yasiyofuata Sheria na taratibu ni vurugu na ni chanzo cha uvunjifu wa amani, vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya KAZI ya kulinda amani.

Wanaotaka kufanya maandamano wakumbuke juu ya jambo Hili
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Maandamano yanafuata sheria ila waliopewa jukumu la kuyasindikiza wanamuogopa aliyewapa vyeo.
 
KARLO MWILAPWA said:
. Maandamano yasiyofuata Sheria na taratibu ni vurugu na ni chanzo cha uvunjifu wa amani, vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya KAZI ya kulinda amani.
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Tuna amani au ujinga?? Maendeleo gani? Hivi unajua kuwa kuna Taasisi kibao za serikali wameambiwa bajeti zao za mwaka huu WAZIPUNGUZE KWA 50%? Unable Unaelewa ninachosema?
 
KARLO MWILAPWA said:
Nasikia kuna maandamano yanaratibiwa kufanyika tarehe 07/07, wanaoratibu na wanaotaka kushiriki nina haya ya kusema:

1. Historia inafundisha kuwa amani ya kweli inalindwa kwa damu. Ni kati ya damu ya wavuruga amani au walinda amani

2. Duniani kote maandamano ya amani yanaratibiwa kwa kuzingatia Sheria na katiba. Hakuna maandamano ya amani ambayo yana viashiria vya uvunjifu wa amani, wizi, uporaji, kudhuru na kuumiza wengi, uharibifu wa mali n.k.

3. Sijawahi kusikia mahali popote Duniani wanafanya maandamano ya kutaka kumuondoa kiongozi aliyepatikana na anayechaguliwa kidemokrasia.

4. Maandamano yasiyofuata Sheria na taratibu ni vurugu na ni chanzo cha uvunjifu wa amani, vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya KAZI ya kulinda amani.

Wanaotaka kufanya maandamano wakumbuke juu ya jambo Hili
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Kwanini wanazuia maandamano? Wangeyaruhusu na wakatoa ulinzi kusingekuwa na vurugu.
"It's better to die on your feet than live on your knees" quote from the legendary revolutionary Emiliano Zapata.
 
KARLO MWILAPWA said:
Nasikia kuna maandamano yanaratibiwa kufanyika tarehe 07/07, wanaoratibu na wanaotaka kushiriki nina haya ya kusema:

1. Historia inafundisha kuwa amani ya kweli inalindwa kwa damu. Ni kati ya damu ya wavuruga amani au walinda amani

2. Duniani kote maandamano ya amani yanaratibiwa kwa kuzingatia Sheria na katiba. Hakuna maandamano ya amani ambayo yana viashiria vya uvunjifu wa amani, wizi, uporaji, kudhuru na kuumiza wengi, uharibifu wa mali n.k.

3. Sijawahi kusikia mahali popote Duniani wanafanya maandamano ya kutaka kumuondoa kiongozi aliyepatikana na anayechaguliwa kidemokrasia.

4. Maandamano yasiyofuata Sheria na taratibu ni vurugu na ni chanzo cha uvunjifu wa amani, vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya KAZI ya kulinda amani.

Wanaotaka kufanya maandamano wakumbuke juu ya jambo Hili
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Kiongozi yupi alipatikana kwa kuchaguliwa kidemokrasia? Unaweza kuweka wazi matokeo ya huo uchaguzi kwa kila kituo?

Je, Sheria ya maandamano inasemaje??

Hivi hujui kwamba kule Zanzibar hadi leo mapinduzi yanaenziwa??
 
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