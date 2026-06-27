Maandamano ya vijana tarehe 22 Oktoba 1966 dhidi ya 29 Oktoba 2025: Nyerere akili kubwa hakumwaga damu.

Maandamano ya vijana tarehe 22 Oktoba 1966 dhidi ya 29 Oktoba 2025: Nyerere akili kubwa hakumwaga damu.

Titicomb

Titicomb

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Joined
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Kwa mujibu wa rekodi za kihistoria, yalifanyika maandamano siku ya Jumamosi, 22 Oktoba 1966. Hapa chini kuna mfuatano wa matukio kwa tarehe:

4 Oktoba 1966:
Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha sheria iliyofanya National Service (JKT) kuwa ya lazima kwa wahitimu wa Kidato cha Sita, vyuo vya taaluma na vyuo vikuu. Wahitimu walitakiwa kuhudumu kwa miaka miwili na walilipwa takribani asilimia 40 ya mshahara ambao wangepata katika ajira za kawaida.

4–21 Oktoba 1966:
Wanafunzi wa University College Dar es Salaam waliinza kujadili na kupinga sera hiyo. Hoja zao kuu zilikuwa:
Kulazimishwa kuingia JKT.
Kupunguziwa mshahara.
Kucheleweshwa kuanza kazi walizosomea.
Baadhi yao waliona ni aina ya "forced labour".


22 Oktoba 1966 – Maandamano:
Takribani wanafunzi 393 (vyanzo vingine vinataja zaidi ya 400) waliandamana kutoka chuoni kuelekea Ikulu, Dar es Salaam. Walibeba mabango; baadhi yake yalikuwa na maneno makali kama "Colonialism was Better" na mengine yakimkosoa Rashidi Kawawa, ambaye alikuwa akisimamia National Service.

Badala ya kuzuiwa, wanafunzi walielekezwa kuingia katika viwanja vya Ikulu, ambako walimkuta Julius Nyerere akiwa pamoja na mawaziri wake. Mwakilishi wa wanafunzi aliwasilisha madai yao na kusema hawangeikubali National Service kwa masharti yaliyowekwa.

22 Oktoba 1966 – Uamuzi wa Nyerere:
Baada ya kusikiliza hoja zao, Nyerere alikataa kubadili sera hiyo. Aliwaambia kuwa elimu yao ilikuwa imefadhiliwa na wananchi kupitia kodi, hivyo walikuwa na wajibu wa kulitumikia taifa. Pia alikosoa baadhi ya mabango na kauli za wanafunzi kuwa zilionyesha dharau kwa taifa na wananchi.

Siku hiyo hiyo aliamuru wanafunzi wote 393 waliokuwa kwenye maandamano wasimamishwe masomo na warejee nyumbani kwa muda usiojulikana.

5 Novemba 1966:
Baada ya takribani wiki mbili, viongozi wa wanafunzi walitoa barua ya kuomba msamaha kwa Rais Nyerere, serikali na taifa wakieleza masikitiko yao kuhusu namna maandamano na "ultimatum" yao vilivyofanyika. Barua hiyo ilichapishwa katika gazeti The Nationalist.

Baadaye:
Baadhi ya wanafunzi walirejeshwa chuoni baada ya muda na wengine walitimiza masharti yaliyowekwa na serikali. Hata hivyo, sera ya National Service haikufutwa, bali iliendelea kutekelezwa na baadaye ikawa sehemu muhimu ya falsafa ya kujenga uzalendo na kujitegemea nchini.

Sasa tulinganishe na maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025 ambayo nguvu kubwa ilitumika kuwazuia vijana wasiandamane na kusababisha hasira wakaanza kufanya uharibifu wa mali.
Utaona Nyerere alikuwa na busara kuwakaribisha vijana Ikulu kuwasikiliza na kisha kuchukua hatua bila kumwaga damu. Ingawa bado hakutekeleza matakwa ya vijana walau aliwapa nafasi watoe ya moyoni na kupunguza joto ambalo lingesababisha mlipuko wa vurugu kubwa.

Je, 7/7/2026 vijana watasikilizwa?
Samia Suluhu Hassan na Baraza lake la mawaziri watafuata busara za Nyerere na baraza lake la mawaziri na kuwasikiliza vijana bila kumwaga damu?

Au ataamini maneno ya tetesi ya Ndugu Mwigulu, Katambi na wengine kwamba kuna vijana wamekodiwa walete vurugu ili watu toka nje waje kuvuna rasilimali za watanganyika?
Pengine Nyerere na wenzake walikuwa na uchungu sana na damu za Watanganyika wenzao.
TUSOME NA KUIJUA HISTORIA YETU.
HISTORIA NI MWALIMU MZURI.
 
MONEY IS NOT EVERYTHING said:
22 oct 1966 ilikuwa siku ya uchaguzi? Au ilikuwa siku ya kitaifa?
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Ikiwa siku ya tukio lolote lile unalopenda wewe sawa.
Niambie hilo tukio lina thamani kuliko maisha ya wanadamu?
Kwa ufasaha zaidi wanadamu hao watanganyika.
Angekufa mgombea wa uraisi au mgombea mwenza wa chama chochote tungehairisha uchaguzi.
Kwa kutambua thamani ya maisha ya binadamu tungeweza hairisha uchaguzi tukawasikiliza vijana.
 
Hizo akili na busara zimeshaondoka na mwenyewe (Nyerere). Nyerere alipata elimu kwelikweli na si elimu mbalimbali wala hakurudiarudia shule ya msingi na kuiba majina ya watu vipanga.
 
Titicomb said:
Ikiwa siku ya tukio lolote lile unalopenda wewe sawa.
Niambie hilo tukio lina thamani kuliko maisha ya wanadamu?
Kwa ufasaha zaidi wanadamu hao watanganyika.
Angekufa mgombea wa uraisi au mgombea mwenza wa chama chochote tungehairisha uchaguzi.
Kwa kutambua thamani ya maisha ya binadamu tungeweza hairisha uchaguzi tukawasikiliza vijana.
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Yaan bado hujanielewa..Kwanini maandamano yanapangwa siku ya matukio ya kitaifa, tukisema wapanga maandamano na wazuia maandamano wote ni wauwaji tutakuwa tumekosea?
 
MONEY IS NOT EVERYTHING said:
Yaan bado hujanielewa..Kwanini maandamano yanapangwa siku ya matukio ya kitaifa, tukisema wapanga maandamano na wazuia maandamano wote ni wauwaji tutakuwa tumekosea?
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Ndiyo siku sahihi kwa waandamanaji.
Hawataki kuharibu ajira zao kwa mfano.
Usiwasafishe wauwaji kwa kuharibu kuongeza makundi mengine.
Wanao andamana Wana akili timamu hawajashikiwa bundiki ili waandamane. Hivyo wapanga maandamano hawawezi kutihumiwa uuwaji.
 
Nyerere aliichukulia ikulu kama ofisi ya umma naye akiwa kama mtumishi wake.

Hawa wa siku hizi wanaichukulia ikulu kama ufalme wao ambao hautakiwi kusogelewa na mwananchi yeyote, ukijaribu kufanya hivyo utaitwa mhaini.

Ndio maana wako tayari kutumia nguvu kubwa kupitiliza ili walinde maslahi yao, jambo ambalo kwa Nyerere hakulifanya kwaaababu aliamini hakuwa na maslahi yoyote kwa cheo chake cha urais.
 
Titicomb said:
Ndiyo siku sahihi kwa waandamanaji.
Hawataki kuharibu ajira zao kwa mfano.
Usiwasafishe wauwaji kwa kuharibu kuongeza makundi mengine.
Wanao andamana Wana akili timamu hawajashikiwa bundiki ili waandamane. Hivyo wapanga maandamano hawawezi kutihumiwa uuwaji.
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ndo nataka usahihi unieleze..Kwanini iwe siku ambayo watu wanasheherekea kitu fulani au siku ya makusanyiko ya watu wengi?
 
MONEY IS NOT EVERYTHING said:
ndo nataka usahihi unieleze..Kwanini iwe siku ambayo watu wanasheherekea kitu fulani au siku ya makusanyiko ya watu wengi?
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So nimeshakujibu kwa mtazamo wangu siyo wa waandamanaji.
Siku hizo mapumziko hawatakosa kazini kwao.
Pia rahisi kupata waandamanaji wengi.
Sioni umuhimu wa kuijadili hiyo tarehe sababu siyo lengo la mada yangu.
Mada yangu imejikita kwenye busara ya kuthamini uhai wa binadamu.
 
Titicomb said:
So nimeshakujibu kwa mtazamo wangu siyo wa waandamanaji.
Siku hizo mapumziko hawatakosa kazini kwao.
Pia rahisi kupata waandamanaji wengi.
Sioni umuhimu wa kuijadili hiyo tarehe sababu siyo lengo la mada yangu.
Mada yangu imejikita kwenye busara ya kuthamini uhai wa binadamu.
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tunaachaje kujadili tarehe wakati ipo kwenye mada yako? Jumamosi tarehe 22 Oct 1966 na 29 Oct 2025. Tena unasema sio siku za kazi..Jumamosi je kama alivofanya Nyerere..Bado hujakwepa kwamba Wapanga Maandamano na Wazuia Maandamano ni wauwaji wakubwa..Hapa Ni CCM na CHADEMA..Pole kama imekuingia.
 
MONEY IS NOT EVERYTHING said:
tunaachaje kujadili tarehe wakati ipo kwenye mada yako? Jumamosi tarehe 22 Oct 1966 na 29 Oct 2025. Tena unasema sio siku za kazi..Jumamosi je kama alivofanya Nyerere..Bado hujakwepa kwamba Wapanga Maandamano na Wazuia Maandamano ni wauwaji wakubwa..Hapa Ni CCM na CHADEMA..Pole kama imekuingia.
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Sikuelewi unacho ongea naona hakina mantiki.
Nimekujibu kwa kuheshimu mchango wako otherwise sijaona substance yeyote.
Na hii comment ya mwisho kukujibu. Tunajaza nafasi tu. We are in different leagues.
 
MONEY IS NOT EVERYTHING said:
Yaan bado hujanielewa..Kwanini maandamano yanapangwa siku ya matukio ya kitaifa, tukisema wapanga maandamano na wazuia maandamano wote ni wauwaji tutakuwa tumekosea?
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Utakuwa unakosea ndiyo, kwa sababu wanaopanga maandamano siku ya matukio ya kimataifa wanatumia akili ya kimkakati, umati wa watu huwa ni mkubwa hauwezi kulinganisha na siku ya kawaida, hali inayo wafanya wajihisi amani na salama zaidi.

Wanaoandamana huwa hawana silaha yoyote, wanaoletwa kuzuia maandamano huwa wana silaha, utofauti ndiyo huu.
 
Titicomb said:
Kwa mujibu wa rekodi za kihistoria, yalifanyika maandamano siku ya Jumamosi, 22 Oktoba 1966. Hapa chini kuna mfuatano wa matukio kwa tarehe:

4 Oktoba 1966:
Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha sheria iliyofanya National Service (JKT) kuwa ya lazima kwa wahitimu wa Kidato cha Sita, vyuo vya taaluma na vyuo vikuu. Wahitimu walitakiwa kuhudumu kwa miaka miwili na walilipwa takribani asilimia 40 ya mshahara ambao wangepata katika ajira za kawaida.

4–21 Oktoba 1966:
Wanafunzi wa University College Dar es Salaam waliinza kujadili na kupinga sera hiyo. Hoja zao kuu zilikuwa:
Kulazimishwa kuingia JKT.
Kupunguziwa mshahara.
Kucheleweshwa kuanza kazi walizosomea.
Baadhi yao waliona ni aina ya "forced labour".


22 Oktoba 1966 – Maandamano:
Takribani wanafunzi 393 (vyanzo vingine vinataja zaidi ya 400) waliandamana kutoka chuoni kuelekea Ikulu, Dar es Salaam. Walibeba mabango; baadhi yake yalikuwa na maneno makali kama "Colonialism was Better" na mengine yakimkosoa Rashidi Kawawa, ambaye alikuwa akisimamia National Service.

Badala ya kuzuiwa, wanafunzi walielekezwa kuingia katika viwanja vya Ikulu, ambako walimkuta Julius Nyerere akiwa pamoja na mawaziri wake. Mwakilishi wa wanafunzi aliwasilisha madai yao na kusema hawangeikubali National Service kwa masharti yaliyowekwa.

22 Oktoba 1966 – Uamuzi wa Nyerere:
Baada ya kusikiliza hoja zao, Nyerere alikataa kubadili sera hiyo. Aliwaambia kuwa elimu yao ilikuwa imefadhiliwa na wananchi kupitia kodi, hivyo walikuwa na wajibu wa kulitumikia taifa. Pia alikosoa baadhi ya mabango na kauli za wanafunzi kuwa zilionyesha dharau kwa taifa na wananchi.

Siku hiyo hiyo aliamuru wanafunzi wote 393 waliokuwa kwenye maandamano wasimamishwe masomo na warejee nyumbani kwa muda usiojulikana.

5 Novemba 1966:
Baada ya takribani wiki mbili, viongozi wa wanafunzi walitoa barua ya kuomba msamaha kwa Rais Nyerere, serikali na taifa wakieleza masikitiko yao kuhusu namna maandamano na "ultimatum" yao vilivyofanyika. Barua hiyo ilichapishwa katika gazeti The Nationalist.

Baadaye:
.
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Mimi nadhani ile hali ya 29/10 isijirudie. Wananchi wetu bado hawana elimu ya maandamano kama ilivyo kwenye nchi zingine.

Kwetu huku ni fursa ya kufanya vandalism na destruction.

Nchi zingine wanaoandaa wako nchini, hapa kwetu wanaoandaa wako nje kupitia mitandao ya kijamii.

Amani ya nchi ni kitu cha msingi kuliko hiyo mikutano ya wanasiasa
 
Marcostilone said:
kwa nini viongozi wa leo hawawezi kufanya alichofanya Nyerere siku yoyote ile?
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ukisema siku yoyote ile sio kweli hapo ndipo kunaleta utofauti..huwezi ukapanga maandamano siku ya Chrismas,idd, sabasaba, nane nane, Pasaka, muungano mara ufunguzi wa Afcon, uchaguzi, Hata Nyerere asingekubali...
 
MONEY IS NOT EVERYTHING said:
ukisema siku yoyote ile sio kweli hapo ndipo kunaleta utofauti..huwezi ukapanga maandamano siku ya Chrismas,idd, sabasaba, nane nane, Pasaka, muungano mara ufunguzi wa Afcon, uchaguzi, Hata Nyerere asingekubali...
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Una uhakika gani kuwa Nyerere asingekubali?

Unaweza kunipa sababu ya msingi?
 
Marcostilone said:
Una uhakika gani kuwa
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Marcostilone said:
Una uhakika gani kuwa Nyerere asingekubali?

Unaweza kunipa sababu ya msingi?
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Mbona maelezo yangu yanaeleweka...sababu ni siku za kitaifa za kusheherekea au kuomboleza au kupata haki ya kikatiba ,,, halafu anaongia mpuuzi mmoja kukatisha furaha,majonzi na haki za wengine wasiliokubaliana nao....Hebu nawewe nipe kumbukumbu yako ya maandamano siku za kitaifa wakati wa Nyerere....
 
MONEY IS NOT EVERYTHING said:
Mbona maelezo yangu yanaeleweka...sababu ni siku za kitaifa za kusheherekea au kuomboleza au kupata haki ya kikatiba ,,, halafu anaongia mpuuzi mmoja kukatisha furaha,majonzi na haki za wengine wasiliokubaliana nao....Hebu nawewe nipe kumbukumbu yako ya maandamano siku za kitaifa wakati wa Nyerere....
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Wakati wa Nyerere haukuwa na maandamano ya upinzani wa kisiasa.

CCM ilikuwa ndiyo serikali, ndiyo upinzani, ndiyo vyombo vya habari, ndiyo kila kitu.

Mfumo wa chama kimoja haukuwa unaruhusu maandamano yoyote kama haya yanatokea kwa sasa.

Kama siku zenye matukio maalumu hazifai kwa mtazamo wako, naomba niambie ni siku ipi/zipi zinafaa? na kwanini?
 
MONEY IS NOT EVERYTHING said:
Yaan bado hujanielewa..Kwanini maandamano yanapangwa siku ya matukio ya kitaifa, tukisema wapanga maandamano na wazuia maandamano wote ni wauwaji tutakuwa tumekosea?
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Wewe kum@ kuna uchaguzi gani hapo kwenye hilo shithole country we mbwa wewe ? ,unajua maana ya uchaguzi we fala ? ,ule mwaka jana ulikuwa uchaguzi kwa akili zako za kimkundu hizo we vuzi ?
 
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