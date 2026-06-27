Maandamano ya vijana tarehe 22 Oktoba 1966 dhidi ya 29 Oktoba 2025: Nyerere akili kubwa hakumwaga damu.

Kwa mujibu wa rekodi za kihistoria, yalifanyika maandamano siku ya Jumamosi, 22 Oktoba 1966. Hapa chini kuna mfuatano wa matukio kwa tarehe:



4 Oktoba 1966:

Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha sheria iliyofanya National Service (JKT) kuwa ya lazima kwa wahitimu wa Kidato cha Sita, vyuo vya taaluma na vyuo vikuu. Wahitimu walitakiwa kuhudumu kwa miaka miwili na walilipwa takribani asilimia 40 ya mshahara ambao wangepata katika ajira za kawaida.



4–21 Oktoba 1966:

Wanafunzi wa University College Dar es Salaam waliinza kujadili na kupinga sera hiyo. Hoja zao kuu zilikuwa:

Kulazimishwa kuingia JKT.

Kupunguziwa mshahara.

Kucheleweshwa kuanza kazi walizosomea.

Baadhi yao waliona ni aina ya "forced labour".





22 Oktoba 1966 – Maandamano:

Takribani wanafunzi 393 (vyanzo vingine vinataja zaidi ya 400) waliandamana kutoka chuoni kuelekea Ikulu, Dar es Salaam. Walibeba mabango; baadhi yake yalikuwa na maneno makali kama "Colonialism was Better" na mengine yakimkosoa Rashidi Kawawa, ambaye alikuwa akisimamia National Service.



Badala ya kuzuiwa, wanafunzi walielekezwa kuingia katika viwanja vya Ikulu, ambako walimkuta Julius Nyerere akiwa pamoja na mawaziri wake. Mwakilishi wa wanafunzi aliwasilisha madai yao na kusema hawangeikubali National Service kwa masharti yaliyowekwa.



22 Oktoba 1966 – Uamuzi wa Nyerere:

Baada ya kusikiliza hoja zao, Nyerere alikataa kubadili sera hiyo. Aliwaambia kuwa elimu yao ilikuwa imefadhiliwa na wananchi kupitia kodi, hivyo walikuwa na wajibu wa kulitumikia taifa. Pia alikosoa baadhi ya mabango na kauli za wanafunzi kuwa zilionyesha dharau kwa taifa na wananchi.



Siku hiyo hiyo aliamuru wanafunzi wote 393 waliokuwa kwenye maandamano wasimamishwe masomo na warejee nyumbani kwa muda usiojulikana.



5 Novemba 1966:

Baada ya takribani wiki mbili, viongozi wa wanafunzi walitoa barua ya kuomba msamaha kwa Rais Nyerere, serikali na taifa wakieleza masikitiko yao kuhusu namna maandamano na "ultimatum" yao vilivyofanyika. Barua hiyo ilichapishwa katika gazeti The Nationalist.



Baadaye:

Baadhi ya wanafunzi walirejeshwa chuoni baada ya muda na wengine walitimiza masharti yaliyowekwa na serikali. Hata hivyo, sera ya National Service haikufutwa, bali iliendelea kutekelezwa na baadaye ikawa sehemu muhimu ya falsafa ya kujenga uzalendo na kujitegemea nchini.



Sasa tulinganishe na maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025 ambayo nguvu kubwa ilitumika kuwazuia vijana wasiandamane na kusababisha hasira wakaanza kufanya uharibifu wa mali.

Utaona Nyerere alikuwa na busara kuwakaribisha vijana Ikulu kuwasikiliza na kisha kuchukua hatua bila kumwaga damu. Ingawa bado hakutekeleza matakwa ya vijana walau aliwapa nafasi watoe ya moyoni na kupunguza joto ambalo lingesababisha mlipuko wa vurugu kubwa.



Je, 7/7/2026 vijana watasikilizwa?

Samia Suluhu Hassan na Baraza lake la mawaziri watafuata busara za Nyerere na baraza lake la mawaziri na kuwasikiliza vijana bila kumwaga damu?



Au ataamini maneno ya tetesi ya Ndugu Mwigulu, Katambi na wengine kwamba kuna vijana wamekodiwa walete vurugu ili watu toka nje waje kuvuna rasilimali za watanganyika?

Pengine Nyerere na wenzake walikuwa na uchungu sana na damu za Watanganyika wenzao.

TUSOME NA KUIJUA HISTORIA YETU.

HISTORIA NI MWALIMU MZURI.