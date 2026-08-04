Maana sahihi ya Mzinifu na Malaya ni ipi?

Mzinifu ni mtu anayefanya tendo la ndoa au ngono pasipokua na ndoa,anaweza kua hata mke au mume anayetembea na mtu mwingine nje ya ndoa yake,huyu anafanya ngono ili tu kujifurahisha na sio kwa kujiingizia kipato,



Malaya ni Prostitute kwa jina lingine Kahaba,

Huyu huifanya ngono kama biashara yake ya kumuingizia kipato,ni mtu anayeuza mwili wake,mtu aliyeugeuza mwili wake kua biashara ya kustarehesha watu kwa malipo,



Kifupi umalaya ni kitendo cha mtu kutoa huduma ya ngono kwa lengo la kujipatia faida,iwe ni faida ya kipesa,mali,kazi au hata jambo fulani.