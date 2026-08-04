Maana sahihi ya Mzinifu na Malaya ni ipi?

Maana sahihi ya Mzinifu na Malaya ni ipi?

Shamuse_bey

Shamuse_bey

JF-Expert Member
Joined
Jun 15, 2026
Posts
446
Reaction score
565
Habari Wana jf, Ni maana ipi sahihi ya Malaya na mzinifu? Ningependa kujua Mana zinanichanganya Sana.
 
Binafsi nieleavyo mimi, mzinifu ni mwanaume asiyemwaga mbegu zake katika uke, na hii isihusishe na ubakaji. na malaya ni mwanamke anayejihusisha kimapenzi na wanaume zaidi ya mmoja aliyemtoa bikra, bila sababu za kifo.
 
Shamuse_bey said:
Habari Wana jf, Ni maana ipi sahihi ya Malaya na mzinifu? Ningependa kujua Mana zinanichanganya Sana.
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Mzinifu ni mwanaume au mwanake ambaye ana mke au mume lakini anatafunwa au kutafuna nje.

Malaya: ni mwanaume/au mwanamke asiyeweza kutulia na mwanamme au mwanaume mmoja, na hapa kwenye umalaya inaweza kuwa ni mradi wa mtu unaompatia faida fulani
 
Mzinifu ni mtu anayefanya tendo la ndoa au ngono pasipokua na ndoa,anaweza kua hata mke au mume anayetembea na mtu mwingine nje ya ndoa yake,huyu anafanya ngono ili tu kujifurahisha na sio kwa kujiingizia kipato,

Malaya ni Prostitute kwa jina lingine Kahaba,
Huyu huifanya ngono kama biashara yake ya kumuingizia kipato,ni mtu anayeuza mwili wake,mtu aliyeugeuza mwili wake kua biashara ya kustarehesha watu kwa malipo,

Kifupi umalaya ni kitendo cha mtu kutoa huduma ya ngono kwa lengo la kujipatia faida,iwe ni faida ya kipesa,mali,kazi au hata jambo fulani.
 
Mzinifu ni Malaya, ila si kila malaya ni mzinifu. Kwa sababu kuzini ni kuvunja kiapo; sasa kama hujaoa unavunja kiapo cha nani? Mtu huyu anakuwa anafanya uasherati, maana yake anafungamana na kila roho anayokutana nayo kwa sababu hakuna nafsi iliyotawala mwili wake.
 
Kuzini = ngono nje ya ndoa
Malaya= ngono commercial- kibiashara
 
NkumbiSon said:
Binafsi nieleavyo mimi, mzinifu ni mwanaume asiyemwaga mbegu zake katika uke, na hii isihusishe na ubakaji. na malaya ni mwanamke anayejihusisha kimapenzi na wanaume zaidi ya mmoja aliyemtoa bikra, bila sababu za kifo.
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hapana, bali mzinifu ni mtu ambaye haijalishi ni mwanaume au mwanamke ila anafanya mapenzi kwakuto halalika kwa kufunga ndoa baina ya mwanamke na mwanaume, na ukija katika umalaya ni uzinifu ulio vuka mipaka, yaani anaweza kua kwenye ndoa au asiwe kwenye ndoa ila yeyote alioko huko nje anapita nao au kupitiwa nao. Sijiu umenielewa kidogo hapo? Au nimekosea!
 
NkumbiSon said:
Binafsi nieleavyo mimi, mzinifu ni mwanaume asiyemwaga mbegu zake katika uke, na hii isihusishe na ubakaji. na malaya ni mwanamke anayejihusisha kimapenzi na wanaume zaidi ya mmoja aliyemtoa bikra, bila sababu za kifo.
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hapana, bali mzinifu ni mtu ambaye haijalishi ni mwanaume au mwanamke ila anafanya mapenzi kwakuto halalika kwa kufunga ndoa baina ya mwanamke na mwanaume, na ukija katika umalaya ni uzinifu ulio vuka mipaka, yaani anaweza kua kwenye ndoa au asiwe kwenye ndoa ila yeyote alioko huko nje anapita nao au kupitiwa nao. Sijiu umenielewa kidogo hapo? Au nimekosea!
 
Daudi1 said:
Mzinifu ni mwanaume au mwanake ambaye ana mke au mume lakini anatafunwa au kutafuna nje.

Malaya: ni mwanaume/au mwanamke asiyeweza kutulia na mwanamme au mwanaume mmoja, na hapa kwenye umalaya inaweza kuwa ni mradi wa mtu unaompatia faida fulani
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Uliyoweka wewe ni maana ya MGONI na si MZINIFU
 
realMamy said:
Mzinifu- Mtu anaefanya tendo bila kufunga ndoa Kanisani/Msikitini.

Malaya-Mtu asiyetulia na mwanamke/Mwanaume mmoja.
Haijalishi Yuko kwenye ndoa au hayuko.

Nimejaribu
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na vipi kuhusu mashoga na wasagaji? Wanaingia katika uzinifu au umalaya?
 
Mzinifu ni mwanaume/mwanamke anayefanya mapenzi pasipo kuoa au kuolewa.

Akiwa kaoa au kuolewa haitwi tena mzinifu bali ni Mgoni

Malaya ni mtu mwenye wapenzi wasiyo rasmi zaidi ya mmoja haijalishi ni mwanamke au mwanaume.
 
realMamy said:
Mzinifu- Mtu anaefanya tendo bila kufunga ndoa Kanisani/Msikitini.

Malaya-Mtu asiyetulia na mwanamke/Mwanaume mmoja.
Haijalishi Yuko kwenye ndoa au hayuko.

Nimejaribu
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na vipi kuhusu mashoga na wasagaji? Wanaingia katika uzinifu au umalaya?
 
Daudi1 said:
Aiseee mgoni anafanya kitendo gani? Mzinzi ni yule aliyeko ndani ya agano akavunja agano,
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Mgoni ni mtu aliyeoa au kuolewa akafanya rendo na mwingine asiye mume au mkewe.

Mzinifu ni yule ambaye anafanya tendo na mwingine bila kuwa ameoa au ameolewa. Mfano wanafunzi kulana wenyewe kichochoroni ule ndiyo uzinifu hakuna hata mmoja mwenye ndoa kati yao. Ikitokea mmoja ana ndoa ni ugoni huo
 
realMamy said:
Mzinifu- Mtu anaefanya tendo bila kufunga ndoa Kanisani/Msikitini.

Malaya-Mtu asiyetulia na mwanamke/Mwanaume mmoja.
Haijalishi Yuko kwenye ndoa au hayuko.

Nimejaribu
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Mzinifu ni alie na ndoa ila anapiga nje

Malaya ni mtanga na na njia

Muasherati mchakataji pusi moja ila nje ya ndoa ( hana ndoa ila anapewa utamu )
 
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