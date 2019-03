Maamuzi ya Seif na wenzake yana madhara makubwa kwa CDM, tuache kujifariji!

Tangu Maalim Seif Hamad atangaze kujiunga na ACT wazalendo nimeona watu wengi hasa upande wa upinzani wakijopa moyo kuwa Ni moja ya mikakati Bora ya kuikabiri CCM mwaka 2020. Lakini ukiangalia kwa jicho pana ni wazi hatua hiyo inaleta madhara makubwa kwa CDM kuliko Chama chochote Cha siasa. Kwa ufupi CCM wapo wanachekelea.

Kwanini nasema haya!

1. Vyama vyote vya siasa lengo lao Ni moja, kushainda uchaguzi na kuunda serikali, hivyo basi ACT WAZALENDO Kama ilivyo CDM na CCM malengo yao ni hayo. Sasa kilichotokea jana kimemuongezea negotiating powers Zitto kabwe pale ambapo utatokea uhitaji wa kuweka Coalition, yaani Zitto atakuja na masharti mengi na pengine magumu na akiona upepo umekaa vizuri anaweza akaamua kupambana on his own.

2. ACT WAZALENDO huenda kikawa ndio Chama ambacho kitakuwa na uwiano mzuri wa kukubalika kote bara na Visiwani coming General Election baada ya CCM hali hii Kama hakutakuwa na Muungano wa vyama itaiathiri zaidi CDM kuliko Chama chochote kile!

3. CDM sasa wanaihitaji zaidi ACT WAZALENDO kuliko ACT WAZALENDO inavyowahitaji kwani ACT akileta nyodo anayeathirika ni CDM maana kila mtu akienda on his own tutakua na vyama vitatu vyenye mizani inayokaribiana yaani CDM, CUF na ACT vyote vikiwa upande mmoja, na hiki ndicho wanachokitaka CCM.

4. Muungano wa CDM, CUF na ACT unaweza usiwezekanike kutokana na mambo kadha wa kadha ikiwemo uhusiano usio mzuri Kati ya wakubwa wa vyama hivi, ikumbukwe sasa Lipumba ni adui namba moja wa CDM lakini msije mkadhani Zitto amesahau alichofanyiwa na CDM miaka michache iliyopita, akipata nguvu ya majadiliano anaweza kutaka kulipa kisasi. Lakini pia maslahi ya pamoja na ya binafsi yanaweza kukwamisha Muungano, kwa mfano Zitto ana ambitions za kugombea Urais this

time arround so does Tundu Lissu na kila mmoja anajiona anakubalika, lakini pia swala la Chama kipi kitapata nini baada ya Uchaguzi Ni swala gumu, usisahau 2015 CDM ndicho Chama pekee kilichonufaika na Muungano, wengine wote ule ulikuwa mwanzo was vifo vyao, haya ya CUF yalianzia pale.

4. Member factor, Kama Member ataamua mbwai na iwe mbwai na kukawa hakuna Muungano was vyama vya Upinzani basi the best option kwake itakuwa ACT, akifanya hivo for sure CDM ndio wataathirika.

Hivyo kea namna yoyote ile njia pekee ya CDM kusurvive na kuendelea kushine katika siasa za 2020 Ni kuendelea kumjenga Tundu Lissu ili awe factor ya kuwalazimisha akina zitto kuona umuhimu wa Muungano lakini lazima apatikane mtu mmoja mhimu wa kuwaunganisha vyama hivi viwili na iwekwe mipango ya wazi mapema ya chama kipi, kitafanya nini na kitapata nini kutoka katika Muungano huo.

Kumbukeni CUF this time arround kitakuwa ndio Chama kitakachobalance mzani endapo ACT na CDM wataungana na hili hupaswi kulizarau, nenda kaangalie kura alizopata mama Anna Mgwira ujumlishe alizopata Lowassa utoe alizopata Magufuli utaona CUF ilivyo mhimu 2020.