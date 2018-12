Lwakatare Afungwa miezi 15

Amehukumiwa kifungo cha miezi 15 na akifanya kosa lolote wakati huu ataenda kukitumikia jela; sasa hivi yuko nje. Click to expand...

Tungo tata hizi!sijui kuna ugumu gani kusema Lwakatare kahukumiwa kifungo cha nje kwa muda wa miezi 15tokea hapo awali. Mpaka watu wapoteze a lot of brain cycles kufikiri kitu ambacho kimewekwa katika utata.We need to be objective as well as serious sometimesjust an opinion!