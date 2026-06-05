Lucy Mayenga ni ushahidi wa nafasi za Ubunge kwa namna isiyo sahihi

Hawa ndio wabunge ambao hupata nafasi kwa namna ile ambayo siku zote tunaipigia kelele. Ukimsikiliza tu anaongea unajua kichwani hamna kitu isipokuwa ndio basi tena. Aina hii ya wabunge ni wengi sana.



Kuna wakati nilikuwa nadate dada mmoja mkali sana ana shape na mzuri. akaaanza kunambia anataka kuingia kwenye siasa. ameshawishiwa na kuoenakana anafaa. nlimwambia hana akili ya kuingia kwenye siasa isipokuwa mvuto wa kuingizwa huko anaona.



Hakunielewa, miezi kadhaa akaniambia nimchangie some amount awashawishi wajumbe wamchague. Nilimwambia namtakia la kheri mimi na yeye basi. Alilalamiaka sana kuwa nilipaswa nimuunge mkono kwenye harakati hizo



Nilimwambia mimi nilishamuunga mkono na wengine nao wakaunge mikono yao kwake, kisha nikamblock.