Lissu hana sifa za kuwania urais wa Tanzania

Tundu Antipas Mughwai Lissu is the perfect guy to stand for presidential election in 2020 ...



Narudia tena kusema, kama CHADEMA na opposition kwa ujumla wanataka "kuua mtu" uchaguzi mkuu ujao na kuleta hamasa na amsha amsha ya nguvu, huyu ndiye kiboko cha Pombe John Magufuli hata awe ni Bernard Kamilius Membe!!



I am surely telling hata ambao wamekwishakata tamaa ya kwenda ku - cast votes zao siku hiyo, kwa moyo mmoja na hamasa kubwa kabisa wataamka asubuhi na mapema siku hiyo kwenda kumpigia kura mzee wa kazi Tundu Antipas Mughwai Lissu aliyeokolewa kimiujiza na Mungu wa mbingu na nchi kutoka ktk kifo cha risasi za SMG 40 za assassins wakiongozwa na Bashite kwa kutumwa kwa maelekezo ya JPM!!



Ulichokiandika hapa ni utumbo na ni upupu wako tu ambao ni sharti uumeze mwenyewe na ukaharishie jalalani huko..........because it's just a piece of shit from devolish spirit being taken out from dirty mouth and hands...!!