LHRC: Muda uliotolewa ni mfupi kwa wananchi na wadau kutoa maoni muswada wa Bajeti Kuu ya Serikali, inadhoofisha misingi ya ushiriki wa umma











Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu (LHRC) kimesikitishwa na baadhi ya mapendekezo ya Bajeti ya Serikali ya mwaka 2026/2027 kupitia Muswada wa Sheria ya Fedha wa mwaka 2026, pamoja na muda mfupi wa siku mbili tu uliotolewa kwa wananchi na wadau kushiriki katika uchambuzi na mjadala wa muswada huo unaopendekeza marekebisho ya sheria 26.LHRC inaona kuwa muda uliotolewa ni mfupi sana na haukutoa fursa ya kutosha kwa wananchi, asasi za kiraia na wadau wengine kuupitia muswada huo kwa kina na kutoa maoni yenye kujenga. Hali hii inadhoofisha misingi ya ushiriki wa umma, uwazi na uwajibikaji katika mchakato wa kutunga sheria.Aidha, uchambuzi wa LHRC unaonesha kuwa baadhi ya mapendekezo ya kodi na ushuru yanaweza kuongeza gharama za maisha kwa wananchi, hususan kaya za kipato cha chini, wanawake, wakulima, wafugaji na makundi mengine yaliyo hatarini.Kutokana na hali hiyo, LHRC:1. Inaitaka Serikali kuhakikisha sera za kodi na fedha zinazingatia usawa, haki na ustawi wa wananchi, hususan makundi yaliyo hatarini.2. Inaitaka Benki Kuu ya Tanzania kuweka mifumo madhubuti ya uwazi na uwajibikaji katika utoaji na matumizi ya mikopo ya dharura.3. Inalitaka Bunge kusimamia kwa karibu masharti ya mikopo hiyo na kuhakikisha hakuna mianya ya matumizi holela ya fedha za umma.