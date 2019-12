Leo nimesikia wimbo wa "Kenya taifa letu" nimekumbuka mengi

MK254 said: Dah! Umenikumbusha mbali sana jameni...yaani enzi zile unaanika betri za Everready kwenye jua ili zitumike mara nyingi hadi zinavuja maji maji fulani hivi, kituo kilikua kimoja tu KBC na vipindi maarufu, kwanza sitokaa nisahau Sundowner.

Watu tumetoka mbali, hata internet nilianza na ile tulikua tunatumia dial-up modem, unalipa Kshs 45 (Tshs 1,000) kwa dakika



Wanangu huwa nawasimulia haya mambo ila hawaoni kama issue, wao wanajua WIFI niliyoweka ya internet bila kikomo ya Zuku, wanaunga vifaa vyao mchana kutwa ni videos na games kwa kwenda mbele. Wanatazama movies za Showmax na nyinginezo nyingi tu, nikikumbuka enzi zetu movie ulikua unakutana nayo mara mbili kwa mwezi, kuna jamaa walikua wanakuja usiku na kigali fulani hivi wanaanika kitambaa cheupe kisha wanakiangazia kurunzi inayomulika na kuonyesha filamu kwenye hicho kitambaa.

Hehehe! Unatembea kilomita zaidi ya kumi usiku ukifuata hiyo movie, ila ukijua nyumbani utarudi na kukuta umesubiriwa kupokea kipodo maana hayo mambo hayakua ruksa, tulikua tunatokea na kuingilia dirishani......hehehe haya mambo bana...mum RIP. Click to expand...

Buda.....and you're lucky if you could get kbc English service or else you're stuck with machokaa na "je huu no ungwana?"R.I.P to your dear Mom.