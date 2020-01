Leo nimekutana uso kwa uso na mwizi ndani ya nyumba yetu

Habari za jioni wakuu, leo jioni saa 2 baada ya kutoka masjid nakutana na mwiziNdani nilimuacha maza na madogo wakicheki TV sasa mwizi anaingia ndani akidhani hakuna mtu si unajua hivi vioo ukiwa nje huwezi kumuona wa ndani.Sasa mwizi nadhani ndio alikuwa ameingia ndani right onspot na mimi ndo nafika ile nasukuma mlango nakutana na yeye uso kwa uso niliposukuma mlango ulikuwa umempiga nikajua maybe ni mgeni ndio alikuwa anaingia home!Nikamwambia pole karibu ndani. Jamaa namuona anasweti kweli ghafla maza anatokea akamuuliza we nani hapo hapo nikachanganyikiwa.Jamaa alikuwa peku ananyatia nyatia. Kijana huyu ningefumua fumua niite polisi akalale ndani. Nisingeua ningeshikisha adabu .Tukamfukuza kwa sauti kali jamaa hakuamini aliona njia nyeupe.Angalizo: Wezi huwa na visilaha vya hatari kuweni makini mnapowakamata anaweza kukuchoma kisu na kukimbia so kuepusha hilo nilifukuza tu. Na sikutaka kumuitia mwizi maana angeumiaYaani kijamaa chenyewe mifupa tu!! Basi tu nashukuru Mungu siku ya leo sikuwa na hasira za ghafla seriously ningemharibu!Acha nionekane muoga mpumbavu lakini watanzania tutambue kwamba kuua mwizi sio suluhisho LA matatizo after all kale kajizi ni kijana mdogo sana kiasi kwamba una ona hapa ana tafuta hela ya chai tu!! Saambili kweli usiku unakuja kuiba kwa MTU huyo mwizi hayuko serious next time,najua nitafanya nn Mimi naamini mungu yu pamoja nami kama nilikosea kufanya hivi basi anisamehe!!ANGALIZO: SIISHI DAR NA WALA MIMI SI MWANAUME WA DAR KAMA MNAVYO COMMENT ..NAWATAKIA USIKU MWEMA MSISAHAU KUFUNGA MAGETI NA MILANGO!!#goodaday