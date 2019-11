Leo nimegundua huu ni moja ya uchawi mkubwa kwa mademu

Mwaka juzi nlipata changamoto kidogo kwenye usafiri.gari moja nliuza nyingine ikawa imepata tatizo ikabidi kuagiza spare nje so ikawa garage tu inasubiri spare.



Basi nikawa napanda daladala kwenda kwenye michakato ya maisha.kituoni nikawa mara kadhaa nakutana na dada mmoja mrembo sana.siku moja jumamosi nikamsalimia ili walau nipate sikia sauti yake mrembo.



Yule dada alinitizama...na siku hiyo ndo nlivaa simple kinyama.nlikuwa nmepiga pensi,raba na tshirt.akafikiria kidogo ndo akajibu halafu akaweka earphones masikioni.i felt so embarassed.



Mbaya zaidi tumepanda gari ndo siti ile ile imebaki.tukaenda kaa sote.sisi wengine hatuna udambwidambwi usoni.ukituchukulia na rangi zetu za weusi na sauti zetu ziliharibika miaka ile.basi daaah...mpaka wadada wenye akili ndo hutuelewa.



Tulipokaa nikasema labda nisahihishe makosa.nikamsemesha tena "sister huwa nakuona mara nyingi kituoni upo ofisini gani pengine tunaweza jikuta tunahitajiana kikazi"



Alijibu tu short and clear. "Posta" halafu akawa anaangalia nje.ile siku ilikuwa mbaya sana kwangu.mbaya sana.basi nikapiga moyo konde na kuamua kuugulia tu maumivu.



Week iliyopita kipindi cha mvua usafiri ulikuwa unasumbua.nikamwona akitembea barabarani ili akapandie daladala nyuma sababu nyingi zilikuwa zinakuja zimejaa.basi nikamwona.nikaenda mpaka mbele yake nikapark VW Tourage nikashuka ili anione nikijifanya naenda Tigo Pesa.



Yule dada alishtuka kidogo.akasita mi nikampita.akawa kama anajishauri but aka move on. Nikaingia dukani then nikatoka nkaingia kwenye gari nikaondoka.



Leo bahati nzuri tena usafiri ukawa wa shida napita stand namwona then pembeni kasimama dada mwingine ambaye naye nliwahi panda naye daladala tukawa friends mpaka kupeana namba za simu.nikashusha kioo nikapiga horn.yule dada wa nyodo aliniona nliindicate napark kushoto.akaja kasi kukimbilia mlangoni.



Babaaake.akakuta kuna lock.namwona mlangoni sifungui.akagonga dirisha nikashusha.akanambia "mlango umelock"



Nikamwambia "ndiyo nmelock sister unasemaje?"



"Umenisahau? Huwa tunapanda wote daladala tunaenda posta"



Nikamjibu."nakukumbuka uliwahi nichunia mara mbili. Ok nambie unasemaje sasa?"



Akajibu... " Basi kaka nashukuru" nikachukua simu nikampigia yule mwingine aje apande gari nikaondoka.nadhani yule dada alitamani ardhi ipasuke aingie.maana atakuwa alijisikia vibaya kila mtu kaona nmekataa mfungulia mlango then kaja mwingine kapanda.



Nikasuuzika moyoni. Kanuni yangu siku zote ni "malipo ni hapa hapa duniani ahera huwa ni mahesabu tu"



Gari kumbe ni mtama kwa watoto linaleta marafiki ,linaleta maadui.acha tuendelee kuzisaka ndalama.