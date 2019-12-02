Leo nimefadhaishwa na kudhalilika sana ukweni

Seneta Wa Mtwiz
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Seneta Wa Mtwiz
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WAKUU,
MIMI NILIKAA TAKRIBANI SIKU NNE MFULULIZO NA_DRAFT BARUA YA UCHUMBA MATATA SANA,
KISHA NIKAWAPELEKEA MALEJENDARI WAKAIPITIA,
WAKASEMA
"AISEE,
JAMAA UMETISHA,
HII BARUA ILIVYOSHEHENI NONDO ZA UHAKIKA- HAKUNA MZAZI ANAWEZA KUCHOMOA KUKUKABIDHI BINTI YAKE!!!"
NIKAWAPANGA WANANGU WAWILI,
WAKAIPELEKA SEHEMU,
WAKAAMBIWA TUSUBIRI ITAJIBIWA.
WIKI KADHAA ZIKAPITA,
HAKUNA MAJIBU.
TUKIMUULIZIA MTOTO_MZURI VIPI KUHUSU MBANGA YA APPLICATION TULIYOILETA KWENU,
NAYE ANASEMA HATA YEYE BADO HAJAITWA KUAMBIWA CHOCHOTE.
BAADA YA MWEZI KUPITA,
NIKAWAAMBIA WALE WANANGU HAPA HAKUNA NAMNA,
TUFUATILIE TU MAJIBU SISI WENYEWE ILI MWANENU NIBEBE GOMA.
WAKA WAKAKUBALI.
ASUBUHI MAPEMA,
TUKAVAA MOKA ZETU NYEUSI NA SURUALI ZA RANGI YA KAHAWIA,
NA MASHATI YA VISHIKIZO YA MADOAMADOA YA RANGI YA UDHURUNGI.
TUKAENDA KWAO,
KUFIKA PALE
TUKAMKUTA MAZA WAKE-
TUKAMWAMKIA KWA HESHIMA, ADABU NA UTII,
TUKAMWAMBIA
"MAMA SISI ND'O NDUGU ZAKE Seneta Wa Mtwiz, TULIOLETA ILE BARUA YA POSA MWEZI ULIOPITA,
NA seneta MWENYEWE MUOAJI TARAJALI ND'O HUYU TUMEKUJA NAYE,
TWAULIZIA KAMA FAMILIA IMESHAKAA KIKAO CHA KUIJADILI AU LAA!!!"
MAMA AKATUANGALIA KWA MKAZO,
AKASEMA
"Nashauri muende mkawaombe wazee nd'o waje hapa!!!
Na mna bahati Baba'ake kasafiri-
Yaani nyinyi mnadiriki kuweka Elfu Nne na Mia Tano (4,500/=) kwenye barua ya posa kweli?!?!
Madogo,
Acheni Usenge!!!"
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KWA UNYONGE TUKAMUAGA YULE MAZA,
TUKAONDOKA!!!