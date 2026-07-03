LEO KWA KIPEKEE NIWASHUKURU NYOTE MNAONISAPOTI. KUMTUMIA PESA MTU AMBAYE HUJAKUTANA NAYE NAYO NI KIPAJI.



Anaandika, Robert Heriel

Mtibeli.



Nitakuwa sijafanya jambo sahihi. Tangu nimeanza kuandika nimeandika post nyingi sana. Zingine zimeruka magazine, nyingine kwenye blogs. Zingine nyingi mtandaoni.



Posts nyingi zimekuwa za maadili, uadilifu, kukemea maovu, kuwaamsha wanaume na Wanawake ingawaje Mara nyingi lugha ninayotumia ni lugha kali.



Posts za kisiasa, posts za mahusiano, posts za kimedani, posts za kijamii.

Posts za kiburudani na kujizima data, posts za kihuni kwaajili ya wahuni, posts za kitoto yaani nimeandika posts nyingi sana.



Lakini sikuwahi kuandika posts ya kushukuru watu wanaonisapoti. Na hili leo limeniumiza sana.



Mnisamehe, Nami nikasema nitajisamehe nikiwashukuru moja kwa moja kupitia andiko langu.



Fikiria mtu hakujui kabisa, anakuona tuu mtandaoni, anasoma makala zako. Nawe humjui hata kidogo.



Unasikia twitwi muamala umeingia. Wengine wanatuma 20k, mwingine, 40k, mwingine 100k.

Mwingine 10k, mwingine 15k hawa ni wengi sana.



"Kaka hiyo ya soda. Unanisaidia sana"

Mwingine "kaka Mungu akubariki"



Wengine wanakupigia simu. Wanakupongeza. Wanakutakia maisha Mema. Wanakutakia kheri ya kuzaliwa. Hamjuani. Humjui hakujui zaidi ya mtandaoni.



Fikiria mtu akutumie Milioni 1, hakujui, humjui. ATI kisa unaandika mtandaoni. Unaandika Makala, stori, posts, n.k.



Nakumbuka siku ya kwanza kutumiwa pesa ilikuwa 2017 nipo chuo. Iliingia elfu 5, alafu siku hiyo nilikuwa apeche alolo. Yaani sina ya kula na nauli ya kurudi Sinza, kurudi sio tatizo kwani ningetembea tuu. Kutoka Udsm hadi sinza sio mbali kwa kutembea hasa ukiwa hauna pesa.



Ile 5K ilinishangaza. Simu inaita. Inaongea sauti kama ya kijana kutoka Kanda ya ziwa. Baada ya kusalimiana yule jamaa akaniambia amenitumia hiyo pesa kama shukrani kwani amekuwa akifuatilia ninachoandika kwa muda na kuna jambo lilikuwa linamtatiza akatumia moja ya maandiko yako akafanikiwa. Nikamshukuru pia.



Niliona kama mchezo fulani hivi. Ninapoandika huwaga naandika kwa sababu napenda kufanya hivyo. Siandiki kibiashara,

Napenda kuandika. Napenda ku- share nijuacho na wengine. Napenda wengine wafanikiwe.



Sina chochote cha kusaidia watu wengi zaidi ya kuandika. Hiyo kwangu ndio Sadaka. Ndicho nilichojaliwa. Wengine watatoa pesa. Wengine watatumia sauti zao kuimba, kuongea, kuhubiri, n.k. mimi nitatumia kuandika.

Bure kabisa. Bure kabisa. Hata shilingi moja labda nichapishe kitabu. Yaani gharama za uchapishaji.



Wanawake wamekuwa sehemu ya kundi kubwa linalonisapoti. Kifedha na kimaoni.

Sijui kwa nini kila mdada au mwanamke anayenipigiaga simu lazima aseme; posts zako nyingi zinatuchoma na kukandia ila mimi(mwanamke) nazielewa na nakuelewa. Nimekuwa nakufuatilia sana"



Siamini wanaosema wanawake hawana pesa kwa sababu pesa wanazonisapoti nazo hapana. Pesa wanazo. Fikiria mwanamke asiyekujua na humjui akuingizia 300k, 200k. Wengine 25k.



Nawashukuru sana. Ni kweli mnanishangaza hata mimi.



Siku moja nipo Muhimbili Mloganzila nilimpeleka Mke wangu. Nasikia sauti ya Kike inaita Mtibeli, mtibeli. Nilishtuka sana. Kwa sababu ninauhakika eneo lile hakuna anayenifahamu. Tena kwa jina la mtibeli ambalo nalitumia mtandaoni. Nageuka namwona Muuguzi, simjui naye. Akaniita tena huku akitabasamu.



Akaniambia yeye anifuatilia sana mtandaoni, akaongeza zaidi JF. Here! Inamaana yupo humu.

Basi tukazungumza huku akinitania na kunicheka kwamba mbona nikiwa live nakuwa mpole sina maneno mentioned.

Zaidi akanichana kwamba ananimaind sana nikiwakandia single mother kwani naye ni single mother. Ingawaje alikiri nasema ukweli ila nimezidi. Hahaha! Alinisaidia sana kufanya mambo pale Mloganzila yaende chapuchapu.

Yote hayo ni kwa sababu ya kuandika.



Siku nyingine nipo Road nasubiri daladala maeneo ya Fire upanga, nasubiri zinazoelekea Mbezi. Mara inasimama bajaji ikiwa imebeba watu watatu. Yule dereva ananiambia panda. Nikamwuliza unajua naelekea wapi. Akacheka. Akaniuliza unaenda wapi. Nikamjibu. Nikapanda. Basi akaanza kumhadithia jamaa mmoja anaitwa Mtibeli. Alipotaja hivyo moyo ukapiga paah na Kimberly alikuwa ananiangalia kwenye kioo cha juu kilichopo ndani ya bajaji. Jamaa alifurahi sana kuniona. Akaniomba na picha huku akinilazimisha nisilipe mauling. Nikamwambia hapana. Jamaa akakazana.



Unajua msomaji huwezi kunielewa. Fikiria umefika sehemu mtu usiyemjua anakushangilia, anafurahi kukuona, anataka muongee, Anaona Kwake ni mafanikio.

Unajua hisia zake. Unajua vile utakavyojihisi?



Nataka kusema nini leo hii. Hasa kwa vijana. Kijana unayesoma hapa.



1. Kwenye haya maisha chochote ukikifanya kwa Nia njema na lengo jema ili kuibadilisha jamii kitakulipa.



2. Heshima na kupendwa sio lazima uwe na Pesa au cheo au elimu kubwa.

Fanya jambo lolote kwa moyo bila kutegemea malipo aiseeh jambo hilo halitakuangusha.



3. Hata kama wewe sio mtakatifu au Malaika. Haimaanishi usipiganie Haki, ukweli, utakatifu na uadilifu.

Mimi Mtibeli sio kwamba ni mwema, muadilifu au mtakatifu sana kuliko wengine. Ila ninapenda wema, uadilifu na utakatifu. Natamani jamii yetu Iwe hivyo.



Kuna wakati unaweza kufanya kosa fulani ambalo litakufanya ujihisi hatia ya kutokupenda utakatifu. Mfano, unakosoa wazinzi alafu usiku unajikuta kwenye vichochoro unabambia wasichana. Hiyo isiwe sababu ya wewe kuacha kupinga uzinzi.



Nilijifunza, njia ya kupambana na uhalifu au dhambi ni kuwa na consistency katika kuikemea hata kama unaifanya. Baada ya muda utaiacha tuu kwani utakuwa unaona aibu Moyoni mwako.



Niligundua hatia ya nafsi imewafanya watu wengi waendelee kutenda dhambi ileile.



Wewe hata kama ni single mother kuwa kwako single mother kusikufanye usshindwe kuponda usingle mother hasa ukizingatia ulikosea. Hiyo ndio njia sahihi kuliko kujitetea au kukaa kimya.



Wewe kama ni muuaji, mwizi, mdhulumaji vivyohivyo. Usiache kupinga uovu kisa uliufanya.

Wewe sio huo uovu. Ulikosea tuu. Usijipe character kwamba wewe ndio huo uovu.



Nashukuru watu wote. Wananchi wa kawaida, na viongozi mliopata neema ya kuwa viongozi ya kuongoza wenzenu. Kwa kunisapoti kifedha na kihali.



Binafsi mlinipa moyo. Nakiri mlinifanya nijione nipo. Mlinifanya nijione ninamchango kwenye jamii yangu.

Na maisha ya mwanadamu yanakuwa na raha pale yanapogusa maisha ya watu wengine kwa njia Chanya hata kama ni mtu mmoja.



Mungu aliyetuumba atuwekee akiba ya wema wake. Baraka atupe akili ya kuweza kuzitumia kwa hekima.



Na wale ninaowaudhi mnisamehe. Hasa wale wasionielewa au wanaonitafsiri vibaya. Lakini wale walioamua kunichukia au wamejikuta katika hali ya kunichukia. Mungu awasaidie. Lakini kama ni sehemu ya furaha yenu na mnapenda kunichukia basi kwangu hiyo ni baraka kuwapa furaha kwa njia ya kunichukia. Mimi sina tatizo.



Nawatakia Sabato Njema.



TaikonMaster

Kwa Sasa Dar es salaam