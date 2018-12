30 Décembre 2018



Par le Correspondant Spécial, DAR ES SALAAM



Un commerçant de poissons, Amir Aman, a déclaré à Al Jazeera, à Dar es-Salaam, que trois décennies se sont écoulées avant de rencontrer le président le plus sympathique avec un regard doux pour les gens du peuple tanzanien, comme le fait le président Magufuli.



Solidarité pour toujours en tant que président Magufuli met fin aux problèmes de la formule de pension.

Catherine Soi, reporter d'Al Jazeera, a conclu en ces termes: «Le président John Pombe Magufuli est largement reconnu comme un symbole de décision et d'intégrité en Tanzanie et probablement en Afrique.» Avant que son rapport ne soit archivé, la présidente Magufuli occupait le siège des travailleurs. se ferait par un syndicat et déciderait en faveur d’un travailleur tanzanien.



Lorsque les journalistes font bien leurs recherches, ils sont confondus avec des prophètes. Dans un discours émouvant prononcé par le président tanzanien, le Dr Magufuli, peut-être le plus noté en 2018, ces mots trouvent un sens profond. Il prend une décision historique en faveur des travailleurs tanzaniens au milieu des acclamations et des applaudissements.





Il a touché leurs cœurs et couvre leurs esprits. Ils reviennent sur la nouvelle année avec de nouveaux espoirs et une grande joie. Beaucoup y voient un cadeau parfait pour la nouvelle année pour les travailleurs en Tanzanie, en particulier ceux sur le point de prendre leur retraite dans quelques mois ou ceux qui ont pris leur retraite ces derniers jours.



Par les pouvoirs qui lui sont conférés, il a annulé les nouvelles formules de prestations de retraite, précédemment mises en place par l’Autorité de réglementation de la sécurité sociale (SSRA), qui apparaissaient comme un facteur de démotivation pour beaucoup. Il ne l'a pas favorisé non plus.



Au milieu des acclamations, le président a reflété une déclaration universellement reconnue, largement reconnue dans le monde du service à la clientèle, déclaration de Jésus-Christ selon laquelle «Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous devez aussi faire de même. à eux.



La déclaration ci-dessus dénonce des responsables gouvernementaux, des fonds de la sécurité sociale, des Les députés incitent à utiliser les mêmes cadres de référence pour tous les retraités que pour eux-mêmes.



Si un ministre prend sa retraite et reçoit 25% de ses prestations de retraite et se voit conseiller de continuer à recevoir le reste sur une base mensuelle toute sa vie, l'achètera-t-il?", S'interroge le président Magufuli. «Ils ont aussi leurs rêves», a-t-il ajouté en rappelant aux représentants des travailleurs de la State House de Dar es Salaam vendredi qu'il était lui aussi un enseignant.



Peu de dirigeants africains élèveraient leur voix et mettraient l'injustice au repos. Dr Magufuli le fait. C'est pourquoi un commerce de poisson interrogé par Al Jazeera déclare fièrement que Magufuli sympathise avec les atrocités du peuple.



Il occupe toujours une place de faible dans les sociétés. Pas étonnant qu'il soit un leader charismatique. Tout bon dirigeant devrait protéger le citoyen le plus faible de son pays. Il le fait. Les travailleurs tanzaniens entrent maintenant dans la nouvelle année avec un large sourire. Le président n'est pas un personnage ordinaire. C'est un individu terre-à-terre, réputé pour son «bilan sans tache».



Il résout les problèmes à l'amiable

Dans les nouvelles formules pour administrer les prestations de retraite aux travailleurs, un retraité reçoit une somme forfaitaire de 25% et reçoit le reste sous forme de paiements mensuels toute sa vie. Les formules n'ont pas été bien reçues par les syndicats malgré l'insistance de la SSRA. Il a choisi de plaider auprès des travailleurs, lui-même premier fonctionnaire.



La formule annulée qui revient au statu quo jusqu'à la promulgation d'une loi permanente en 2023 verra les travailleurs toucher leurs pensions selon différents taux passés allant de 25% à 50%. La Tanzanie est hors de mettre en œuvre l'économie industrielle historique. Les travailleurs étaient au cœur de cette nouvelle initiative, qui fait partie des nombreuses réformes qui modifient actuellement le paysage économique de la Tanzanie.



Il souhaite que la contribution des travailleurs soit reconnue. Il veut qu'ils soient traités avec dignité et respect pour leur sacrifice à la nation. «Les retraités ont servi avec diligence et intégrité. Ils doivent être respectés. Ils ont leurs objectifs. Nous devons les aider à les réaliser », a-t-il répété.

Au cours de la transition, le président a demandé aux autorités de travailler sur une formule qui soit motivante pour les nouveaux retraités et adaptée aux retraités. «Les retraités méritent de ne pas être frustrés, ils ont fait de leur mieux pour la nation et avaient droit à une vie de retraite heureuse», a-t-il déclaré.

Efficacité

La Tanzanie et la plupart des pays africains ont relevé le défi de l'inefficacité. La Tanzanie a été différente parce que le président Magufuli a présenté son modèle d’efficacité de la gestion, qui a permis à plusieurs entreprises d’État non performantes de rentabiliser leurs activités.



Il appelle les fonds sociaux à se réformer. La plupart de leurs projets d’investissement, visant à augmenter la valeur des contributions des travailleurs, n’étaient guère viables. Le motif pourrait alors être la corruption.



Les ordres correspondants ne se terminent jamais avec une directive vide, alors que nous mettons sous presse, une information confirmée par un compte anglais du porte-parole du pays (@TZSpokesperson) a confirmé que le président Magufuli avait limogé la directrice générale de la SSRA, Mme Irene Isaka.



Il note également le manque de prudence dans leurs dépenses. Cette tendance mène à la fraude. Il veut des réductions de coûts et une rationalisation. Le président appelle à la prudence dans les dépenses en ressources. Il est vrai que ces mesures laisseront suffisamment de ressources à la sécurité sociale pour améliorer les prestations de retraite des travailleurs.



"Je vais surveiller le fonctionnement des fonds", assure-t-il, ajoutant: "Je surveillerai vos fonds afin que vous tiriez le meilleur parti des fonds que vous avez confiés dans ces fonds", a-t-il déclaré.



Améliorer le registre

Il a appelé le ministère responsable à travailler avec les fonds pour identifier les retraités fantômes. C'est vrai. Il pourrait y avoir des doubles inscriptions. L'une des questions frauduleuses traitées par le Dr Magufuli au cours de ses 100 premiers jours était l'identification des travailleurs fantômes. L'exercice a été très réussi.



Le double enregistrement est une caractéristique commune dans la plupart des endroits sur le continent. La Tanzanie a fait des progrès impressionnants pour limiter ce type de greffe.



Son regard sur l'innovation

M. Magufuli souhaite également que les packages optionnels soient proposés aux travailleurs. «Pourquoi ne pouvez-vous pas proposer des forfaits optionnels?» Par exemple, les personnes qui prennent leur retraite à 60 ans devraient bénéficier d’un taux de prime supérieur à celui qui est servi pendant 5 ans seulement.



Il n'y a aucun mal à fournir 70% ou 100% des avantages à un retraité qui veut réaliser ses rêves avec l'argent de la retraite. Le président voit la loyauté, un facteur très important pour toute prestation. On s'attend à plus de productivité d'un travailleur coché. Les attentes conduisent à la performance.



En outre, ce type d’innovation présenté par le président Magufuli encouragera davantage de travailleurs à rester sur le marché du travail, à maintenir la discipline et à faire plus d’efforts avec la probabilité d’une productivité accrue.



Le président présente une autre proposition novatrice. Cela fait beaucoup de sens des affaires dans toute organisation. Si vous voulez grandir, alors vous devez regarder les chiffres. Elargir la zone d’adhésion est une autre stratégie de croissance des collections. NSSF se concentre sur le secteur privé. Cela inclut le secteur informel. Il est capable de recruter de nombreux membres du secteur et fournit ainsi un compte de recouvrement en bonne santé.



Président créatif qui voit les opportunités

En tant que professeur de mathématiques, la Présidente Magufuli a continué à identifier les opportunités que la plupart des cadres ont fermé les yeux. Il manifeste les pouvoirs de l'imagination. C’est la source de l’intelligence des êtres humains, comme le soutient le professeur Albert Einstein.



«Des réductions de coûts, des dépenses prudentes et une amélioration continue du recouvrement des impôts renforceraient notre capacité à répondre aux demandes de nos retraités. Il y aura 58 000 travailleurs qui prendront leur retraite au cours des cinq prochaines années de transition. «Nous tiendrons à la hauteur de leurs obligations», assure le Dr Magufuli.



Dans l’ensemble, le président Magufuli, président populaire en Tanzanie, est touché par les besoins du peuple et est vraiment soucieux de son bien-être. Il soulève la Tanzanie hors du commun aux niveaux d'efficacité de gestion.



Les travailleurs tanzaniens, en particulier ceux qui prévoient prendre leur retraite dans les 12 prochains mois, peuvent maintenant revenir en arrière pour rédiger leurs résolutions du nouvel an en riant largement de l'effet Magufulification.