Lazima tukubaliane Mungu aliwaumba kusudi,ila maana yao ni kuzaa tu tunacho kifanya ni kucimplicate

WakuuNisiwafiche,kama huna nia ya kuacha chapa/au mtoto katika dunia hii basi ni marufuku kujihusisha na mwanamke, hawa viumbe wameumbwa kwa ajili ya kuzaa tu na sio kuishi nao,na ndo maana mitume wote ambao hawakua na nia ya kuacha mtoto hawakujihusisha na mwanamke hata nukta,So moja kama unajijujua wewe boy huna uwezo wa kuzalisha kabisa achana na suala la mwanamke achana nalo kabisa anza kuwa muinjilist wahubirie watu habari njema.Mwanamke sio kiumbe kilichotakiwa dunia hii ila wamekuja ili kuongeza idadi ya wanaume tu, si lazima uishi nae atakutesa tuu hata uwe smart vipiBro, lengo la kuwa na mwanamke katika dunia hi ni akuzalie tu basi don't wait for another offer bro utaumia i swear, ushapata mimba yako hakikisha upo commited na wanao wajao acha ku pay attention nae acha kabisa nakwambia acha, waangalie watoto wakoSijui ndoa sijui nini shit it out bro,ushapata watoto wako mjali kwa kiwango chako,mwabudu muumba wako mshukuru na sio uanze kumsujudu mkeo **** yo bro usifanye ivo,umemkanya mara moja ya pili shit it out damnn!!eti nyege inakufanya umpigie magoti, i did it yet when i was young,ila unaweza kuwa ngangari,Bro wanawake ni mtego ni kiungo cha miili yetu kwanini uzembe kwa kiungo cha miili yetu?,simple no 50 50 that is fuckin shit bro, mwanamke hana interest nawe piga chini hakuna cha ushauri(kama kuna kiungo cha mwili wako kinakukoseshe kiondoe na wanawake wakiwemo bro)Love yo mother coz she is only woman whom made your presence in this world,Embu acha kuona mwanamke kama malaika bro nakwambia hujawai ona malaika wewe kristo nakuapia huwezi fungua mdomo wako na kumfananishe mwanamke na malaika(eti malaika wangu shame on you bro)Jifunze kuviangalia viungo vyako na kuvionya acha kuviabudu$akiwemo mwanamke)Ishi nae kwa akili, akiku blow jua akili yako haipo makini kuishi nao achana naizo vitu tafuta watoto wako make e'm intelligentBe wise hayo ni maneno yangu ya 2019Sent using Jamii Forums mobile app