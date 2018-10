Laptop used inauzwa

Ni aina ya ASUSProcessor: Intel (R) Core (TM) i3-5005U CPU @ 2.00 GHzRAM: 4 GBSystem type: 64 bitImetumika mwaka mmoja na 7 monthsIna shida mbili ambazo itabidi ziwe fixed na fundi1. Muda mwingi kuitumia mpaka iwe connected kwenye umeme, ukidisconnect inashut down2. Ikiwa on and ukainyanyua juu, from ppint A to point B, sometimes inazimaApart from that it's a very good serviceable laptop and you'll enjoy using itBei: 500,000Mawasiliano: Nitext kwenye 0738463473.Usitume PM, huwa siingii humu JF mara nyingi ninaweza nikakosa kuionaNatanguliza shukrani,picha zipo hapo chini