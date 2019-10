Kwenye list ya wanufaika jina lipo ila kwenye account amekosa mkopo

Wakuu habari ya asubuhi poleni kwa majukumu.



Kama kichwa kinavyoeleza hapo juu,mdogo wangu niliyekuwa namuombea mkopo amekumbwa na dhoruba hiyo hapo juu..



Alisherekea na wazazi walikuwa na amani baada ya kijana kuonekana kwenye list ya wanufaika lakini kwenye account yake tukiiingia tunakutana na maelezo kuwa you are not secured for loan in batch one please wait for other subsequent rounds na mengine yanasema jina lake halijatokea kwenye list ya Kwanza wakati jina lipo.



Hii inamaanisha kijana amekosa mkopo yaani jina lilikuwa hewa au ni kitu gani.



Hivi hii imekaaje wakuu ni yeye tu au kuna wengine wamekumbwa na dhoruba kama hiyo.. Na solution yake ni ipi hapa..