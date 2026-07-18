Kwenye hii vita wa biashara, wananchi tumesimama upande wa wachina, wafanyabiashara wazawa wanatuumiza sana kwa tamaa ya mafanikio ya haraka

Kwenye hii vita wa biashara, wananchi tumesimama upande wa wachina, wafanyabiashara wazawa wanatuumiza sana kwa tamaa ya mafanikio ya haraka

M

mkata uzi

JF-Expert Member
Joined
Aug 3, 2025
Posts
2,555
Reaction score
7,696
Uwepo wa mchina ni mwiba kwa wafanyabiashara wanaopenda kutuuzia swala kwa bei ya tembo

Wafanyabaishara wazawa kwa muda mrefu sana wametuumiza kwa tamaa za mafanikio ya haraka na kutoridhika. kitu kakinunua China kwa elfu 7, ukijumlisha usafiri, kodi, n.k. kinafika sokoni kwa elfu 10, ila yeye atauza elf 70,

Kisingizio huwa ni gharama za biashara ila kinatumika kupitiliza kuficha tamaa ya mafanikio ya haraka,

Ukienda pale mlimani, sinza tower, Rose garden happy go vitu vinavyouzwa kariakoo laki moja mchina anauza elfu 30 kitu kile kile, Quality ile ile.

Ukitaka kuijua tamaa ya wazawa angali tu hata mawinga, hawa hawana gharama za fremu, hawaipi kodi TRA, hawalipi leseni, umeme, n.k. lakini wana tamaa ya mafanikio ya haraka, kiatu cha elfu 20 anakuja kukuambia elf 45, na huko dukani mkifika, mwenye duka anamuacha akucharue bila huruma.

Uwepo wa mchina unahitajika sana, tunawahitaji wasambae zaidi, uwepo wa mchina ni ahueni kwa watanzania wengi.

 
The Monk said:
Shida sio ubora wa bidhaa kwenye hii mada.

Bidhaa hiyo hiyo ya ubora na kiwango kilekile unauziwa kwa bei ya juu sana sa mmatumbi kulinganisha na bei ndogo anayokuuzia mchina.
Click to expand...
Kuna kiatu nilinunua kkoo kwa mmatumbi mwenzako pale Msimbazi B
Fremu ya nje kiatu kilekile ila fake yake wanauza elfu 80.
Nkaingia kwa chini chimbo lingine wanauza 125k. Ikabidi nichukue kwa yule wa 125k. Kwa sababu ukiangalia viatu vile tofauti ya ubora unaiona kabisa ila usipojua huwezi kutofautisha.

Kwa hiyo mnapofurahia bei za chini za mchina, muwe makini na kuuziwa fekelo.
 
BORNNAGAIN said:
Kuna kiatu nilinunua kkoo kwa mmatumbi mwenzako pale Msimbazi B
Fremu ya nje kiatu kilekile ila fake yake wanauza elfu 80.
Nkaingia kwa chini chimbo lingine wanauza 125k. Ikabidi nichukue kwa yule wa 125k. Kwa sababu ukiangalia viatu vile tofauti ya ubora unaiona kabisa ila usipojua huwezi kutofautisha.

Kwa hiyo mnapofurahia bei za chini za mchina, muwe makini na kuuziwa fekelo.
Click to expand...

Kiongozi mbona hili jambo jepesi na liko wazi kabisa?

Hoja ya ubora inaumuhimu na ina tija ila anachokiongelea mleta uzi, ni ile zamani mzigo ulikua ukija waswahili wanapiga mara tatu hadi nne ya bei wanayonunulia.

Wslipoanza kwenda China watu wengi, mambo yakaanza kubadilika. Wachina walipoanza kupiga kambi bongo ndio ksbisa wakaharibu zaidi kwa bei zao kuwa chini zaidi.

Tahadhari yako tumeizingatia kuhusu ubora
 
The Monk said:
Kiongozi mbona hili jambo jepesi na liko wazi kabisa?

Hoja ya ubora inaumuhimu na ina tija ila anachokiongelea mleta uzi, ni ile zamani mzigo ulikua ukija waswahili wanapiga mara tatu hadi nne ya bei wanayonunulia.

Wslipoanza kwenda China watu wengi, mambo yakaanza kubadilika. Wachina walipoanza kupiga kambi bongo ndio ksbisa wakaharibu zaidi kwa bei zao kuwa chini zaidi.

Tahadhari yako tumeizingatia kuhusu ubora
Click to expand...
Hata hoja yako vilevile ina ukweli mwingi ndani.
Uwepo wa watu wa calibre ya Fred vunjabei umebadilisha ufanyaji wa biashara kwa njia za wizi wizi wa pesa za wateja.
 
mkata uzi said:
Uwepo wa mchina ni mwiba kwa wafanyabiashara wanaopenda kutuuzia swala kwa bei ya tembo

Wafanyabaishara wazawa kwa muda mrefu sana wametuumiza kwa tamaa za mafanikio ya haraka na kutoridhika. kitu kakinunua China kwa elfu 7, ukijumlisha usafiri, kodi, n.k. kinafika sokoni kwa elfu 10, ila yeye atauza elf 70,

Kisingizio huwa ni gharama za biashara ila kinatumika kupitiliza kuficha tamaa ya mafanikio ya haraka,

Ukienda pale mlimani, sinza tower, Rose garden happy go vitu vinavyouzwa kariakoo laki moja mchina anauza elfu 30 kitu kile kile, Quality ile ile.

Ukitaka kuijua tamaa ya wazawa angali tu hata mawinga, hawa hawana gharama za fremu, hawaipi kodi TRA, hawalipi leseni, umeme, n.k. lakini wana tamaa ya mafanikio ya haraka, kiatu cha elfu 20 anakuja kukuambia elf 45, na huko dukani mkifika, mwenye duka anamuacha akucharue bila huruma.

Uwepo wa mchina unahitajika sana, tunawahitaji wasambae zaidi, uwepo wa mchina ni ahueni kwa watanzania wengi.

View attachment 3631686
Click to expand...
Noma sana
 
mkata uzi said:
Uwepo wa mchina ni mwiba kwa wafanyabiashara wanaopenda kutuuzia swala kwa bei ya tembo

Wafanyabaishara wazawa kwa muda mrefu sana wametuumiza kwa tamaa za mafanikio ya haraka na kutoridhika. kitu kakinunua China kwa elfu 7, ukijumlisha usafiri, kodi, n.k. kinafika sokoni kwa elfu 10, ila yeye atauza elf 70,

Kisingizio huwa ni gharama za biashara ila kinatumika kupitiliza kuficha tamaa ya mafanikio ya haraka,

Ukienda pale mlimani, sinza tower, Rose garden happy go vitu vinavyouzwa kariakoo laki moja mchina anauza elfu 30 kitu kile kile, Quality ile ile.

Ukitaka kuijua tamaa ya wazawa angali tu hata mawinga, hawa hawana gharama za fremu, hawaipi kodi TRA, hawalipi leseni, umeme, n.k. lakini wana tamaa ya mafanikio ya haraka, kiatu cha elfu 20 anakuja kukuambia elf 45, na huko dukani mkifika, mwenye duka anamuacha akucharue bila huruma.

Uwepo wa mchina unahitajika sana, tunawahitaji wasambae zaidi, uwepo wa mchina ni ahueni kwa watanzania wengi.

View attachment 3631686
Click to expand...
Mkuu unaweza toa mfano halisi wa bidhaa na bei zake kwa pande zote mbili.
 
BORNNAGAIN said:
Bidhaa mnazofurahia kununua kwa bei ya chini zinq ubora?
Click to expand...
ndo kuna kisimu cha kitochi nishapigwa ninacho hapa kinaitwa acefly muda wote mtandao kinaweka emergency mara no service dah ni balaaa tupu yaani tz vitu vingi vinaingizwa havina ubora na TBS wapo tu ofisini sijui wanathibiti ubora gani,yaani tz ni dampo
 
RoadLofa said:
ndo kuna kisimu cha kitochi nishapigwa ninacho hapa kinaitwa acefly muda wote mtandao kinaweka emergency mara no service dah ni balaaa tupu yaani tz vitu vingi vinaingizwa havina ubora na TBS wapo tu ofisini sijui wanathibiti ubora gani,yaani tz ni dampo
Click to expand...
Tbs nao janja nyingi
 
mkata uzi said:
Uwepo wa mchina ni mwiba kwa wafanyabiashara wanaopenda kutuuzia swala kwa bei ya tembo

Wafanyabaishara wazawa kwa muda mrefu sana wametuumiza kwa tamaa za mafanikio ya haraka na kutoridhika. kitu kakinunua China kwa elfu 7, ukijumlisha usafiri, kodi, n.k. kinafika sokoni kwa elfu 10, ila yeye atauza elf 70,

Kisingizio huwa ni gharama za biashara ila kinatumika kupitiliza kuficha tamaa ya mafanikio ya haraka,

Ukienda pale mlimani, sinza tower, Rose garden happy go vitu vinavyouzwa kariakoo laki moja mchina anauza elfu 30 kitu kile kile, Quality ile ile.

Ukitaka kuijua tamaa ya wazawa angali tu hata mawinga, hawa hawana gharama za fremu, hawaipi kodi TRA, hawalipi leseni, umeme, n.k. lakini wana tamaa ya mafanikio ya haraka, kiatu cha elfu 20 anakuja kukuambia elf 45, na huko dukani mkifika, mwenye duka anamuacha akucharue bila huruma.

Uwepo wa mchina unahitajika sana, tunawahitaji wasambae zaidi, uwepo wa mchina ni ahueni kwa watanzania wengi.

View attachment 3631686
Click to expand...
Nimeshangaa kuwaona mahali Fulani wamechukua fremu za kawaida tu nao wanafanya biashara mitaa ya kawaida uswahilini, Hawa jamaa kiboko sana
 
Ila huyo mswahili mwenzio anaekupiga hela yake ataizungusha hapa hapa uswahilini, atanunua vitu kwenye biashara za waswahili wenzie,atajenga kwa kutumia waswahili wenzie na vitu vingi atanunua kwa waswahili wenzie.
Huyo mchina unaemsifia hutsiona hela yake ikizunguka kwenu waswahili.
 
RoadLofa said:
ndo kuna kisimu cha kitochi nishapigwa ninacho hapa kinaitwa acefly muda wote mtandao kinaweka emergency mara no service dah ni balaaa tupu yaani tz vitu vingi vinaingizwa havina ubora na TBS wapo tu ofisini sijui wanathibiti ubora gani,yaani tz ni dampo
Click to expand...
Kuna bidhaa sensitive nimenunua duka la hao wachina nitaleta mrejesho uimara wake baada ya miezi 6.
 
You must log in or register to reply here.

Similar Discussions

Our Community

Coming Soon

Regional Communities

Coming Soon
Back
Top Bottom
Menu
Forums
New posts
Log in
Register