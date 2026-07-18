Kwenye hii vita wa biashara, wananchi tumesimama upande wa wachina, wafanyabiashara wazawa wanatuumiza sana kwa tamaa ya mafanikio ya haraka

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Uwepo wa mchina ni mwiba kwa wafanyabiashara wanaopenda kutuuzia swala kwa bei ya temboWafanyabaishara wazawa kwa muda mrefu sana wametuumiza kwa tamaa za mafanikio ya haraka na kutoridhika. kitu kakinunua China kwa elfu 7, ukijumlisha usafiri, kodi, n.k. kinafika sokoni kwa elfu 10, ila yeye atauza elf 70,Kisingizio huwa ni gharama za biashara ila kinatumika kupitiliza kuficha tamaa ya mafanikio ya haraka,Ukienda pale mlimani, sinza tower, Rose garden happy go vitu vinavyouzwa kariakoo laki moja mchina anauza elfu 30 kitu kile kile, Quality ile ile.Ukitaka kuijua tamaa ya wazawa angali tu hata mawinga, hawa hawana gharama za fremu, hawaipi kodi TRA, hawalipi leseni, umeme, n.k. lakini wana tamaa ya mafanikio ya haraka, kiatu cha elfu 20 anakuja kukuambia elf 45, na huko dukani mkifika, mwenye duka anamuacha akucharue bila huruma.Uwepo wa mchina unahitajika sana, tunawahitaji wasambae zaidi, uwepo wa mchina ni ahueni kwa watanzania wengi.