Kweli Magufuli anataka kuifufua ATCL, ila hii "kachumbari ya ndege" anazonunua inatia mashaka

Mkuu uzi murua Kabisa. Lakini tujiulize, Sasa tunaishi kwenye soko huria. Pilots wako wengi wanatafuta kazi. Cha msingi ni wewe unawalipa vipi? Kwa vile ATC imekuwa marehemu mda mrefu in hakika tutapata changamoto Siku za mwanzoni. Lakini penye nia pana njia. Swala la fleet commonality lina changamoto zake. What if nchi husika ikikuwekea vikwazo? Why should you surrender your future into the hands of a single country? Stragecically it makes sense. Let's stop comparing our nascent ATCL with KQ or Ethiopian. We are still in a take off phase.



Yes we need Dreamliner. Kama unasafiri nje mara kwa mara utanielewa. Tz tunapata watalii wengi. Lakini lazima either wapite Kenya au waunge na ndege nyingine. Bwana yule anataka Hawa watalii waje directly. Huoni ni jambo la kupongeza? Na kwamba tutapata wateja kwenye ndege zetu ni swala la huduma ambalo si jukumu la bwana Yule. Hilo ni jukumu letu tunaopewa dhamana.



In all Iam optimistic na nina confidence na bwana yule. Is doing what no one before him ever dared.