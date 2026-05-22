Kweli kuwaelewa wanawake ni ngumu, wanachanganya sana!

Kweli kuwaelewa wanawake ni ngumu, wanachanganya sana!

KENZY

KENZY

JF-Expert Member
Joined
Dec 27, 2015
Posts
36,410
Reaction score
88,590
Nimefanya tafiti nimegundua mwanamke anaweza ku squirt (katerero) na asifike kileleni!, na anaweza asi squirt na akafika kileleni!!.

Kiufupi ku squirt ni jambo tofauti nakufika kileleni!, na kufika kileleni ni jambo tofauti na ku squirt!.. japokuwa haya mambo mawili yanaweza kutokea kwa wakati mmoja!.

Hapohapo kuna wanawake ni hodari wakurusha maji hivyo ukimfikisha hapo utajiona wewe ndio shababi lakini kumbe ukute hajafikia mshindo!, na kuna ambao hawarushi na wanafika mshindo!..

Oya hivi viumbe havina kitu kimoja mazee!, tamati niliyofikia ni we fanya kwa uwezo wako na ufundi wako akifika sawa na asipofika sawa!.

Aliesema tuishinao kwa akili hakukosea kwasababu ni viumbe complicated sana!.

Mimi nanawa namuachia aliewaleta hivi viumbe vyake!, nitaendelea kufaidi utamu tu mambo mengine watatatua wenyewe!!..😅
 
Kapeace said:
Kiungo kimoja ukisimama iko katikati, ukilala iko mbele, ukiinama inarudi nyuma, we huogopi? Ukipewa kula tembea usitake kuijua sana
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Binti yangu nakuona 😅
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