Kwanini Watanzania hawapendi kupanga foleni au kukaa kwenye mstari kwa utaratibu kabisa?

Kwanini Watanzania hawapendi kupanga foleni au kukaa kwenye mstari kwa utaratibu kabisa?

Yoda

Yoda

JF-Expert Member
Joined
Jul 22, 2018
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Kama umefika umekuta watu wamepanga foleni au kuna mstari wanahudumiwa kwa nini usikae kwenye foleni na wewe usubirie zamu yako ili waliokutangulia kuwahi wahudumiwe kwanza?! Kama uko barabarani kwa nini unatanua?

Tabia za kipumbavu na kinyani za Waafrika zinaanzia mbali sana. Tukiwa shule ya sekondari tulikuwa tunakula kwa mstari, sasa unakuta vijamaa vichache vinakuja na kende zao tu vinawaona wengine manyani wanataka kuvuka mstari wote watangulie mbele kabisa, mstari mzima unaharibika na inaishia kuwa vurugu tu.
 
Yoda said:
Kama umefika umekuta watu wamepanga foleni au kuna mstari wanahudumiwa kwa nini usikae kwenye foleni na wewe usubirie zamu yako waliokutanguliwa wahudumiwe kwanza?! Kama uko barabarani kwa nini unatanua?

Tabia za kipumbavu na kinyani za Waafrika zinaanzia mbali sana. Tukiwa shule ya sekondari tulikuwa tunakula kwa mstari, sasa unakuta vijamaa vichache vinakuja na kende zao tu vinawaona wengine manyani wanataka kuvuka mstari wote watangulie mbele kabisa, mstari mzima unaharibika na inaishia kuwa vurugu tu.
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Tatizo ni chama tawala
 
sheremaya said:
Tatizo ni wahudumu, unakuta mtu upo kwenye mstari nafasi kama ya 6 alafu ukipiga jicho la tai unaona kama muhudumu anachati vile au yupo taratibu sana hapo lazima foreni ivurugike

Tukiwa kwenye maroboti kama ATM mbona Huwa tunapanga foreni bila shida
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Nakubali wahudumu Tanzania ni tatizo sehemu nyingi hawafanyi kazi kwa ufanisi unaotakiwa lakini ukiharibu foleni ndio unavuruga mambo zaidi na watu wataishia kuchelewa zaidi
 
Baadhi yao niliwahoji, waliniambia kuwa hawataki kukaa kwenye mstari kwa kuhofia kuvamiwa kwa nyuma.

Wanadai kuwa Dunia ya Leo umeharibika tofauti na ile ya mwaka 47, kwamba miaka hii yeyete aliyenyuma yako aweze kukuvaa bila wewe kutegemea ikawa fedheha.

Sasa sijui haya madai yao yanaukweli kiasi gani!
 
Yoda said:
Ndiyo mkuu, manyani na viumbe wengine porini ndio wanaishi bila utaratibu(order), binadamu mnagombeaje kupanda kwenye dalaladala hadi mnapita madirishani!
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Mie haya mambo ya kugombania siwezi,huko shule ilikuwa bila kupokelewa chakula sili,
Kwenye daladala Huwa nawapisha wenye nguvu waanze kupanda,unajikuta upo ndani viatu umeviacha nje,

Foleni ya chakula msibani au kwenye sherehe,mmepanga foleni vizuri kumbe huko mbele Kuna Raia wameanzisha mstar mwingini, na ni watu wazima.
 
Yoda said:
Kama umefika umekuta watu wamepanga foleni au kuna mstari wanahudumiwa kwa nini usikae kwenye foleni na wewe usubirie zamu yako waliokutanguliwa wahudumiwe kwanza?! Kama uko barabarani kwa nini unatanua?

Tabia za kipumbavu na kinyani za Waafrika zinaanzia mbali sana. Tukiwa shule ya sekondari tulikuwa tunakula kwa mstari, sasa unakuta vijamaa vichache vinakuja na kende zao tu vinawaona wengine manyani wanataka kuvuka mstari wote watangulie mbele kabisa, mstari mzima unaharibika na inaishia kuwa vurugu tu.
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Pia Mimi Nina swali ukiwa foleni ikawa zamu ya kuhudumiwa ukaambiwa nenda sehemu b ulipofika ukarudishwa je upange foleni au
 
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