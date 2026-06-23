Kwanini Watanzania hawapendi kupanga foleni au kukaa kwenye mstari kwa utaratibu kabisa?

Kama umefika umekuta watu wamepanga foleni au kuna mstari wanahudumiwa kwa nini usikae kwenye foleni na wewe usubirie zamu yako ili waliokutangulia kuwahi wahudumiwe kwanza?! Kama uko barabarani kwa nini unatanua?



Tabia za kipumbavu na kinyani za Waafrika zinaanzia mbali sana. Tukiwa shule ya sekondari tulikuwa tunakula kwa mstari, sasa unakuta vijamaa vichache vinakuja na kende zao tu vinawaona wengine manyani wanataka kuvuka mstari wote watangulie mbele kabisa, mstari mzima unaharibika na inaishia kuwa vurugu tu.