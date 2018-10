Kwanini wanawake wenye akili nyingi hupata taabu kupata mapenzi ya kweli

kapalamsenga said: Umri ulionao unakuruhusu kufanya hivyo miaka kadhaa ijayo utakuwa hauna uchambuzi Click to expand...

Mimi naishi na principles zangu hafu nimejifunza kujipa furaha mwenyewe tena hicho kitu kwangu ni least favorite kiwepo kisiwepo I'm okay. Peace of mind and doing what I want makes me happy.