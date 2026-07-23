Kwanini wanawake wengi wazuri huwa hawapendi "nice guys" katika mahusiano?

Kwa nini wanawake hawapendi wanaume wasio na options nyingi?Wanawake sio kwamba hawapendi nice guys, wanawake hawapendi mwanaume ambae hana Option.!
Hata sjuyNice guys (wanaume wema) ni wadhaifu/nyoronyoro na hawawezi kupambania wanawake?
Nice guys wanakosa tabia za masculinity ya hali ya juu?
Nice guys hawavutii?
Mwanamke kama hauna options anakuona kama matako yakeKwa nini wanawake hawapendi wanaume wasio na options nyingi?
Ni People pleaser lakini hawawezi kuwaachia wanawake kuwa single mothers, nice guys ni loyal sana.Hao mara nyingi ni People pleaser , ukishakua na hii tabia hata kwenye maisha ya kawaida lazima uonekane goigoi tu
Sio kuacha tu wanaachwa , wanawake wachache sana wanavutiwa na goigoi wa namna hii mkuuPeople pleaser lakini hawawezi kuwaachia wanawake kuwa single mothers, nice guys ni loyal sana.
Ukiona hawajibu ujue mtoa mada kaongea ukweliCha ajabu ni kuwa wanaojibu wengi ni wanaume. Si tungewaachia wanawake watueleze kama kuna ukweli wowote katika hizi shutma?
Amandla...
Simpendi wala simtaki huyu Mzungu lakini ananigasi sana, mpaka huwa nakuwa low key na kumdadisi lakini haelewi pamoja na kumuonyesha ile masculinityNice guys (wanaume wema) ni wadhaifu/nyoronyoro na hawawezi kupambania wanawake?
Nice guys wanakosa tabia za masculinity ya hali ya juu?
Nice guys hawavutii?
Wanaamini kwamba mwanaume mwenye too many options is a valuable man.Kwa nini wanawake hawapendi wanaume wasio na options nyingi?