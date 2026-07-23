Kwanini wanawake wengi wazuri huwa hawapendi "nice guys" katika mahusiano?

Nadhani wote tunajua mke wa Kaka yule mchezaji wa Barcelona kama sijakosea,pamoja na maisha mazuri na kuwa na mume maarufu,bado alisema Kaka was so nice kiasi kwamba hawezi kuishi nae,anasema kanyooka sana kiasi kwamba huwezi kuona kosa kwake, guess what? Aliomba talaka



Sometimes wanawake hawataki kusikia maneno kama " wewe ndio kila kitu kwangu" kisaikolojia unatoa ujumbe kwamba huwezi kujisimamia wewe mwenyewe bila mwanamke huyo kuwa kwenye maisha yako,sasa wanawake hawapo tayar kubeba majukumu kama hayo,wanataka mwanaume ambaye atajisimamia mwenyewe na bado akachagua kuwa na mwanamke huyo



So sometimes tunajishusha chini na kuwa followers badala ya leaders kutokana na kauli zetu wenyewe