Kwanini wanawake wengi wazuri huwa hawapendi "nice guys" katika mahusiano?

Kwanini wanawake wengi wazuri huwa hawapendi "nice guys" katika mahusiano?

Ukiwa nice guy halafu huna traits za kiume automatically unapoteza mvuto kwa wanawake, mwanamke anataka mwanaume ambaye anajali lakini bado anaweza kusimama kama mwanaume

Nice guys wanafikiri kuwa wazur kwa wanawake inawahakikishia mapenzi kwao,kiukweli inaua mvuto kwasababu hawana kitu kipya,yani wako predictable,mwanzoni wanaweza kuwavutia wanawake baada ya muda wanazoelekea na hawana kitu kipya cha kuofa na hapo mvuto unakuwa hakuna tena

Bad boys hawapo predictable,today wapo nice tomorrow kinawaka hiyo inawafanya wawe na mvuto kwa wanawake,tambua kinacho Wakera wanawake ndio huwa kina mvuto kwao
 
Nadhani wote tunajua mke wa Kaka yule mchezaji wa Barcelona kama sijakosea,pamoja na maisha mazuri na kuwa na mume maarufu,bado alisema Kaka was so nice kiasi kwamba hawezi kuishi nae,anasema kanyooka sana kiasi kwamba huwezi kuona kosa kwake, guess what? Aliomba talaka

Sometimes wanawake hawataki kusikia maneno kama " wewe ndio kila kitu kwangu" kisaikolojia unatoa ujumbe kwamba huwezi kujisimamia wewe mwenyewe bila mwanamke huyo kuwa kwenye maisha yako,sasa wanawake hawapo tayar kubeba majukumu kama hayo,wanataka mwanaume ambaye atajisimamia mwenyewe na bado akachagua kuwa na mwanamke huyo

So sometimes tunajishusha chini na kuwa followers badala ya leaders kutokana na kauli zetu wenyewe
 
Iko hivi sometimes wanawake wanakupenda wakijua kwamba unaweza kuwa replace anytime, hiyo hali inawafanya wakae mguu sawa not to loose yao

Lakini kuwa na option nyingi inamaana kwamba una mambo yako ya kufanya,yaani haupo pale tu kwa aajili yake, mwanamke akijua yeye ndoo kila kitu kwako hapo kwanza unakuwa tayar umejishusha big time,hauna ujanja ndio ile unakuta mwanaume mzima anaanza kulialia,ukiwa na option akileta drama unasonga mbele

Kama umegundua kitu wanawake unaweza ukawa single na usiwe na mvuto kwao,ila ukiwa na demu tu utakuta unavutia kwao,unajua kwa kwanini? Kwasababu wanahisi kama mwanamke fulani amekupenda basi utakuwa una kitu fulani ambacho kimemvutia mwanamke huyo, hapo umeonyesha una option nyingi
 
Mkuu wanawake ni watu wa kutoridhika,
akipata nice guy atamtamani bad guy,akiwa na bad guy atamtaka nice guy.Akimpata masikini atamtaka tajiri,akimpata tajiri atachukua hela za tajiri kumhonga masikini.
Kwa kweli hawa watu hawana tofauti na USA na israel
 
Yoda said:
Nice guys (wanaume wema) ni wadhaifu/nyoronyoro na hawawezi kupambania wanawake?

Nice guys wanakosa tabia za masculinity ya hali ya juu?

Nice guys hawavutii?
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Simpendi wala simtaki huyu Mzungu lakini ananigasi sana, mpaka huwa nakuwa low key na kumdadisi lakini haelewi pamoja na kumuonyesha ile masculinity
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Mwanaume ukishakua chini ya Mwanamke,hesabu maumivu,

Unakuta Mwanaume kila anachokitaka Mwanamke,yeye anafuata maelekezo tu,Mwanamke akitishia kuachana,ana anza kuomba msamaha na kujishusha,don't beg for another chance,

Mwanamke akishakuona huna option atakudharau,
Mwanamke atampenda Mwanaume anayejiamini na ambaye yupo tayari hata kuachana,usifikiri Mwanamke atakupenda zaidi kwa utakayo mfanyia,muache yeye akupende kwa anayokufanyia wewe zaidi,

Being a good person doesn't get you loved,it gets you used,

My post are not directed to anybody But if the shoe fits you,
Wear it.
 
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