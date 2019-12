Kwanini wanawake wanapenda kuhoji umri wa wanaume?

Yaani hadi nastaajabu jamani!



Kama kawaida yetu mabaharia tupo katika mgomo baridi wa kutolitumia neno ”NAKUPENDA" kwa hawa warembo.



Sasa stori iko hivi: Niko na mazoea sana na huyo msichana (yupo chuo) nilimwomba namba yake ya simu kama mwezi na siku chache zilizopita. Mazoea yakaanzia hapo, kiukweli mrembo kanielewa sana, muda wote anataka niongee naye, nichati naye - vitu kama hvyo.



Na kiukweli namjali sana dogo; nahisi kuna kitu kakihisi kwangu japo sijamfungukia (sitokuja kumfungikia) ila nitamjali, nitashow love kwa vitendo mpaka siku atanasa kwenye my trap.



Sasa issues iko hvi, dogo kuna siku night nimechati weee, ile tunataka tumalize chatting then tuagane, akanambie "My kuna kitu nataka nikuulize" kidume nikasema tiririka beauty, nipo kwa ajili yako.



Swali lililokuja moja kwa moja no "Ety my una miaka mingapi" Duuh nikapigwa na butwaa aisee, why anataka afahamu umri wangu (Reasons ni nini?)



Ila sikumuuliza moja kwa moja nikaona maybe anaweza kujisikia vibaya so unajua hawa watoto wa kike bhana, nikamwambia nitakujibu kesho.



Siku iliyofuata baada ya chatting mbili tatu Mara kakumbushia swali lake, kiukweli alionekana ni mtu mwenye shauku sana ya kutaka kujua umri wangu. Duuh, japo nina principal ya kutotaja umri au mwaka wangu wa kuzaliwa kwa watu or mtu from nowhere ila hapa ilinibidi niivunje hiyo principle. Eventually nilimtajia umri wangu.



Ndipo niliposhangaa zaidi kwa kuniambia kuwa sasa ana amani ya moyo baada ya kumtajia/kuujua umri wangu.



Sasa basi, hivi nyie wadada/warembo, muna mini nyuma ya pazia kwa hili swali, mbona mnalikamia sana?