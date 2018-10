Wamama tunajisahau sana tukiwa kwenye ndoa hasa tukishapata watoto. Kulea ni kazi sana, watoto wanabakiza wali maharage kwenye sahani mama unaona uchungu kuvitupa unamalizia. Baba anarudi analalamika anakula mwenyewe unamjoin.



Mwisho unafika size18 wakati kwenye send off wakati unaolewa ulikuwa size10.



Mume anakuwa frustrated you are no longer the woman he got married to.