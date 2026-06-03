Kwanini wanaume wengi huwa hawajui taarifa muhimu za watoto wao?

Kwanini wanaume wengi huwa hawajui taarifa muhimu za watoto wao?

M

Mawele

JF-Expert Member
Joined
Jul 25, 2023
Posts
646
Reaction score
2,009
Wanaume wengi ambao ni wazazi wa watu yaani baba hawajui taarifa muhimu za watoto mfano kama alizaliwa lini, kwa maana ya tarehe, mwezi na mwaka, ana umri gani, au hata anasoma darasa la ngapi.

Wapo ambao wanachekesha kama siyo kuhuzunisha hata shule anayosoma mtoto hajui, ila anajua tu mtoto anasoma huwa anamuona anaamka anajindaa kwenda shule ila shule anayosoma mtoto hajui, na wala hajali hata kidogo kuhusu kujua.

Anachojua yeye ni kuambiwa mtoto daftari hana anunue, vitu sina anunue, nguo za shule zimechakaa anunue mpya kuhusu maendeleo ya mtoto sijui wanaona sio jukumu lao ila ni la mama au ni kutojali au nini kinawakumba.

Wapo wengine hata mtoto akiumwa, anaweza kujua mtoto anaumwa ila asiulize wala kufatilia anaumwa nini, na ikitokea anatakiwa kutoa taarifa labda kwa muuguzi kama kalazimika kumpeleka hospital anaweza kujikuta yuko kwenye chumba cha daktari ila ugonjwa wa mtoto hajui na akampigia simu mama yake ili amuelezee mtoto anaumwa nini.

Hivi tatizo nini? Ni kutokujali au kutoona umuhimu ndiyo mliumbwa kutojua taarifa za watoto wenu?
 
Mawele said:
Wanaume wengi ambao ni wazazi wa watu yaani baba hawajui taarifa muhimu za watoto mfano kama alizaliwa lini, kwa maana ya tarehe, mwezi na mwaka, ana umri gani, au hata anasoma darasa la ngapi.

Wapo ambao wanachekesha kama siyo kuhuzunisha hata shule anayosoma mtoto hajui, ila anajua tu mtoto anasoma huwa anamuona anaamka anajindaa kwenda shule ila shule anayosoma mtoto hajui, na wala hajali hata kidogo kuhusu kujua.

Anachojua yeye ni kuambiwa mtoto daftari hana anunue, vitu sina anunue, nguo za shule zimechakaa anunue mpya kuhusu maendeleo ya mtoto sijui wanaona sio jukumu lao ila ni la mama au ni kutojali au nini kinawakumba.

Wapo wengine hata mtoto akiumwa, anaweza kujua mtoto anaumwa ila asiulize wala kufatilia anaumwa nini, na ikitokea anatakiwa kutoa taarifa labda kwa muuguzi kama kalazimika kumpeleka hospital anaweza kujikuta yuko kwenye chumba cha daktari ila ugonjwa wa mtoto hajui na akampigia simu mama yake ili amuelezee mtoto anaumwa nini.

Hivi tatizo nini? Ni kutokujali au kutoona umuhimu ndiyo mliumbwa kutojua taarifa za watoto wenu?
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Hao ndiyo wanaitwa mababa suruali au dume suruali according to Lady JD.

Au wao ni walezi tu wa watoto, kwankuwa baba zao wako nje ya ndoa
 
Mawele said:
Wanaume wengi ambao ni wazazi wa watu yaani baba hawajui taarifa muhimu za watoto mfano kama alizaliwa lini, kwa maana ya tarehe, mwezi na mwaka, ana umri gani, au hata anasoma darasa la ngapi.

Wapo ambao wanachekesha kama siyo kuhuzunisha hata shule anayosoma mtoto hajui, ila anajua tu mtoto anasoma huwa anamuona anaamka anajindaa kwenda shule ila shule anayosoma mtoto hajui, na wala hajali hata kidogo kuhusu kujua.

Anachojua yeye ni kuambiwa mtoto daftari hana anunue, vitu sina anunue, nguo za shule zimechakaa anunue mpya kuhusu maendeleo ya mtoto sijui wanaona sio jukumu lao ila ni la mama au ni kutojali au nini kinawakumba.

Wapo wengine hata mtoto akiumwa, anaweza kujua mtoto anaumwa ila asiulize wala kufatilia anaumwa nini, na ikitokea anatakiwa kutoa taarifa labda kwa muuguzi kama kalazimika kumpeleka hospital anaweza kujikuta yuko kwenye chumba cha daktari ila ugonjwa wa mtoto hajui na akampigia simu mama yake ili amuelezee mtoto anaumwa nini.

Hivi tatizo nini? Ni kutokujali au kutoona umuhimu ndiyo mliumbwa kutojua taarifa za watoto wenu?
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Mzazi kama hana maono yeyote na watoto wake , awezi kuwafatilia na kuwalea vema

Mzazi anaye taka watoto wake ,waje kuwa watu , katikati ya watu lazima
Atawafatilia.
 
Baba bora si lazima ajue taarifa za tarehe za kuzaliwa za mwanae/wanae, baba bora ni yule anayewapatia huduma muhimu wanae,ikiwemo chakula,mavazi,malazi,elimu na huduma nyingine za msingi,nasisitiza birthday tuwaachie wanawake sisi tujikite kutafuta mali ya udi na uvumba. Ahsante.
 
Mawele said:
Wanaume wengi ambao ni wazazi wa watu yaani baba hawajui taarifa muhimu za watoto mfano kama alizaliwa lini, kwa maana ya tarehe, mwezi na mwaka, ana umri gani, au hata anasoma darasa la ngapi.

Wapo ambao wanachekesha kama siyo kuhuzunisha hata shule anayosoma mtoto hajui, ila anajua tu mtoto anasoma huwa anamuona anaamka anajindaa kwenda shule ila shule anayosoma mtoto hajui, na wala hajali hata kidogo kuhusu kujua.

Anachojua yeye ni kuambiwa mtoto daftari hana anunue, vitu sina anunue, nguo za shule zimechakaa anunue mpya kuhusu maendeleo ya mtoto sijui wanaona sio jukumu lao ila ni la mama au ni kutojali au nini kinawakumba.

Wapo wengine hata mtoto akiumwa, anaweza kujua mtoto anaumwa ila asiulize wala kufatilia anaumwa nini, na ikitokea anatakiwa kutoa taarifa labda kwa muuguzi kama kalazimika kumpeleka hospital anaweza kujikuta yuko kwenye chumba cha daktari ila ugonjwa wa mtoto hajui na akampigia simu mama yake ili amuelezee mtoto anaumwa nini.

Hivi tatizo nini? Ni kutokujali au kutoona umuhimu ndiyo mliumbwa kutojua taarifa za watoto wenu?
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Mfano Mimi sijui mke wangu anfanya kazi wapi
 
Palac said:
Bado tunachunguza VAR unaweza kupewa suprise
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Mwamba baada ya kucheki VAR kagundua kachezewa faulu
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