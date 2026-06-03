Kwanini wanaume wengi huwa hawajui taarifa muhimu za watoto wao?

Wanaume wengi ambao ni wazazi wa watu yaani baba hawajui taarifa muhimu za watoto mfano kama alizaliwa lini, kwa maana ya tarehe, mwezi na mwaka, ana umri gani, au hata anasoma darasa la ngapi.



Wapo ambao wanachekesha kama siyo kuhuzunisha hata shule anayosoma mtoto hajui, ila anajua tu mtoto anasoma huwa anamuona anaamka anajindaa kwenda shule ila shule anayosoma mtoto hajui, na wala hajali hata kidogo kuhusu kujua.



Anachojua yeye ni kuambiwa mtoto daftari hana anunue, vitu sina anunue, nguo za shule zimechakaa anunue mpya kuhusu maendeleo ya mtoto sijui wanaona sio jukumu lao ila ni la mama au ni kutojali au nini kinawakumba.



Wapo wengine hata mtoto akiumwa, anaweza kujua mtoto anaumwa ila asiulize wala kufatilia anaumwa nini, na ikitokea anatakiwa kutoa taarifa labda kwa muuguzi kama kalazimika kumpeleka hospital anaweza kujikuta yuko kwenye chumba cha daktari ila ugonjwa wa mtoto hajui na akampigia simu mama yake ili amuelezee mtoto anaumwa nini.



Hivi tatizo nini? Ni kutokujali au kutoona umuhimu ndiyo mliumbwa kutojua taarifa za watoto wenu?