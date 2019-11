Kwanini wabunifu na wanamitindo wengi wa nguo (wanaume) wanashiriki mapenzi ya jinsia moja?

Aisee nimeona video ya rio the stylst instagram akikata mauno uchi hata mimi sifui dafu kama siwezi kabisa

aiseee ni,estaajabu mchana wa leo.



Lakini najiuliza why s/he did that akarekodiwa kabisa.



Ila la mwisho kwa nini wanamitindo wakiume wengi ni magays?

Japo pia wako wa kike malesbo ila ya leo imenipa tafakuri kubwa.



Just nenda insta kwenye page ya usipojipanganitakupanga ujione maajabu ya dunia ya Tanzania



Pamo