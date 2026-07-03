Kwanini vijana wa mjini wanachelewa kuoa lakini vijana wa vijijini wanawahi kuoa?

Kwanini vijana wa mjini wanachelewa kuoa lakini vijana wa vijijini wanawahi kuoa?

Mzigua_255

Mzigua_255

Senior Member
Joined
Jun 25, 2026
Posts
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Reaction score
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Kwanini vijana wa mjini Wanachelewa kuoa au kuolewa kwa wanawake lakini? Vijana wa vijijini wanawahi kuoa au kuwahi kuolewa kwa wasichana?

Ni nadra sana ukute kijana wa miaka 18 au 19 hadi ishirini mjini kaoa au binti wa 16 & 17 kaolewa. Lakini huku vijijini kukuta binti wa miaka 19 kushuka chini kaolewa ni jambo la kawaida mvulana 20 kushuka umkute ana mke ni jambo la kawaida tofauti na mjini.

Sababu itakua ni nini Tofauti hizi?
Tuchangie kwa upole:

KARIBUNI
 
Kuoa au kutokuoa ni maamuzi binafsi yasiingiliwe, kuhusu wa mjini na wakijijini tamaduni na jamii inayozunguka mtu zinachangia kuwahi au kuchelewa, sounds ironic ukizingatia nimetoka kusema ni maamuzi binafsi.

Kijijini kuna access ya chakula, makazi, na mahitaji ya msingi bila kuzingatia ubora wake (hata nyumbani iwe duni,chakula kisichotosha, maji yasiyo safi na salama) lakini access ipo mara nyingi for free au bei rahisi. Kingine kupata mahari ni rahisi kwa kupewa na wazazi au ndugu.

Waolewaji wanawali wanawekewa pressure kubwa kuolewa mapema, kadri binti anavyozidi kukaa kwao umri ukisogea ndivyo inakua ngumu kuolewa the younger the more marriable.
 
Mzigua_255 said:
Kwanini vijana wa mjini Wanachelewa kuoa au kuolewa kwa wanawake lakini? Vijana wa vijijini wanawahi kuoa au kuwahi kuolewa kwa wasichana?

Ni nadra sana ukute kijana wa miaka 18 au 19 hadi ishirini mjini kaoa au binti wa 16 & 17 kaolewa. Lakini huku vijijini kukuta binti wa miaka 19 kushuka chini kaolewa ni jambo la kawaida mvulana 20 kushuka umkute ana mke ni jambo la kawaida tofauti na mjini.

Sababu itakua ni nini Tofauti hizi?
Tuchangie kwa upole:

KARIBUNI
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Wewe uliolewa ukiwa na miaka mingapi?
 
Mawardat said:
Kuna nilisoma nao primary Wana watoto watano,

Lakini kama Mungu kakujalia kizazi na uwezo unao sio shida,

Shida watoto wengi na hauna kipato,
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Umesema vyema! Binafsi nikitaka watoto nitakuwa nao kwaajili yangu wala sio kwasaabu dunia nzima wana watoto kasoro mimi, au kwasababu mtaa mzima wanao, haya maisha unatakiwa kujipa umuhimu kuliko chochote! Imagine mleta mada ana stress why vijijini wanaolewa wakiwa na miaka 17 ila sio mjini! Wakiolewa wewe unaopata faida gani? Kuna mambo kibao ya kuwaza watu hawawazi ila wanawaza kuoana na kuzaliana tu, then what??
 
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