Kwanini vijana wa mjini wanachelewa kuoa lakini vijana wa vijijini wanawahi kuoa?

Kwanini vijana wa mjini Wanachelewa kuoa au kuolewa kwa wanawake lakini? Vijana wa vijijini wanawahi kuoa au kuwahi kuolewa kwa wasichana?



Ni nadra sana ukute kijana wa miaka 18 au 19 hadi ishirini mjini kaoa au binti wa 16 & 17 kaolewa. Lakini huku vijijini kukuta binti wa miaka 19 kushuka chini kaolewa ni jambo la kawaida mvulana 20 kushuka umkute ana mke ni jambo la kawaida tofauti na mjini.



Sababu itakua ni nini Tofauti hizi?

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