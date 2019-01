KWANINI UKOSE AJIRA?? NJOO HAPA UONE

Habari zenu waungwana,,nimekaa ninatafakari sana namna MTU unavosononeka pale unapokuwa jobless and still uko kwa wazazi, ANKO,anti, au kwa rafiki. Inaumiza sana, mie nakumbuka nilipokuwa university nilikuwa na hamu ya kuwahi kugraduate ili nikaajiliwe maana niliona ajira iko wazi kwangu but hopes zikaenda mrama, nikawa bench-wormer kwa muda flani,,nikaona isiwe tabu nisitafute kazi Bali shughuri tu ili akili isilale, nikaingia kampuni moja ya mawasiliano as freelancer/kusajili line nikawa napiga pesa (kwa juhudi nyingi), then zikatokea nafasi za juu kidogo nikaomba, nikapata then zikatoka chansi tena nikaomba nikapata ..My advice usikae usubiri nafasi ya salary one million upate still uko nyumbani umelala,,wake up Fanya hata kile kitakachoku-keep busy mfano kuwa freelancer haihitaji CV au bachelor mtaji wako smartphone, na haumfanyii MTU Bali unapata wewe,, ThanxSent using Jamii Forums mobile app