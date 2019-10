Kwanini TCRA hawasajili IMEI numbers za simu kabla ya kuanza kutumika kama ambavyo TRA wanavyosajili chassis numbers za magari?

Infantry Soldier said: Eti, Kwanini kwenye kusajili simcard hawasajili na IMEI number ya handset ya mhusika???? Click to expand...

Infantry Soldier said: Kwanini simcard na mobile handset visisajiliwe vyote kwa pamoja na kwa wakati mmoja kwa kitambulisho kutoka katika mamlaka za serikali

ISO M.CodD said: Simu haina uhusiano na SIM card hivyo hakuna sababu ya kuvisajili/kuvilock pamoja. SIM card inaweza kuwekwa kwenye GSM device yoyote ile, temporarily or permanently for any reason. Vile vile, simu inaweza kuingizwa SIM card yoyote ile temporarily or permanently kwa sababu yoyote ile.

Infantry Soldier said: IKIWEZAKANA HANDSET ISAJILIWE DUKANI WAKATI WA KUNUNUA. WAUZAJI KATIKA MADUKA YA SIMU WAWE NA KIFAA CHA KISASA CHA USAJILI.

ISO M.CodD said: Kuna use cases nyingi sana za wateja, mfano:



International Travellers

Modems and Routers

GPS trackers

4G cameras & security systems



The idea that siju zisajiliwe dukani is absurd! Achana na complexity inayohusika kutrain wauza simu wote, fikiria watu wanaouziana simu na kupeana simu. Fikiria watu wanaoagiza simu wenyewe. Fikiria watu wanaosafiri kimataifa ambao wanaingiza tu line ya nchi husika. Hawa watasajili wapi?

Infantry Soldier said: Sasa kwanini mtu akipoteza kifaa cha kielektroniki (let's say it's a mobile handset) ukienda kutoa report police wanakwambia uwapelekee na IMEI number ya kifaa husika????

ISO M.CodD said: Polisi wanahitaji IMEI ya simu hiyo kwasababu itawarahisishia kuquery mitandao yote kujua SIM card iliyopo kwenye simu husika currently.



Keep your IMEI in a safe storage kwa ajili hio.

Infantry Soldier said: Simu nimenunua three years back hilo box lenye IMEI nitakuwa nalo bado tu humo ndani?

Infantry Soldier said: Hii inawezekana kweli au mimi ndio mshamba wa technology???

I took my time kuandaa jibu comprehensive as the question is, naambiwa sijaelewa maudhui. I feel very insulted.Let us go through your thread tuone ni wapi ambapo sijaelewa.Unataka kujua kwanini kwenye kusajili SIM card hawasajili IMEI sio? Kwamba kwanini hawaassociate a sim card to an IMEI wakati wa SIM registration? Nikasema haya:On a related note, ukataka kuona uwezekano wa wauza simu kusajili hizo simu. Nikasema:Unataka kujua kwanini Polisi wanataka IMEI number, sio?Kweli mimi sijaelewa maudhui ya thread? Au you are not smart enough kuchambua jibu nililokupa?This just shows you suck at keeping records. Kuna Google drive na online storage kibao. You can store your IMEI numbers and other important records in there.When you ask, sit your ass and listen.