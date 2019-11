Kwanini sanamu ya mlima Kilimanjaro kama ile iliyopo pale EPZ Ubungo isiwekwe karibu na malango makuu ya balozi zetu ili kuitangaza vema Tanzania?

Hatimaye Vodacom Tanzania wametekeleza "constructive idea" yangu niliyoandika humu JF. They were, at least, supposed to acknowledge my intellect Hatimaye Vodacom Tanzania wametekeleza "constructive idea" yangu niliyoandika humu JF. They were, at least, supposed to acknowledge my intellectual endeavor. ORIGINAL THREAD HII HAPA NILIIANDIKA OCTOBER 21 MWAKA 2018. Screenshot hapo juu ni user interface ya Vodacom M-pesa. Shikamooni...

Shikamooni wakubwa zangu wote wa hapa jamiiforums. Mimi mdogo wenu Infantry Soldier nipo mzima kabisa wa afya. Thanks to God the Almighty.Eti, kwanini sanamu ya mlima Kilimanjaro kama ile ya pale EPZ ubungo isiweke kwenye lango kuu la balozi zetu huko nchi za nje, hususan nchi ambazo zinatuletea watalii wengi sana, ili tuutangaze vema mlima wetu kisha baandikwe "welcome to Tanzania the home of mount Kilimanjaro".Kama ni ufaransa hayo maneno yawe kwa kifaransa, kama ni ujerumani maneno yawe kwa kijerumani, kama ni China maneno yawe kwa kichina, kila nchi kwa lugha yake.Lengo kubwa la kushauri hivi ni kutokana na upotoshaji unaoendelea ya kuwa mlima huu upo nchini Kenya.Solution hii inaweza isiwe effective for 100% ila itasaidia kuwaambia wenyeji wa nchi husika kuwa sisi ndio wamiliki wa mlima ule.OUR MOTTO: KUWA MZALENDO IPENDE TANZANIA. USTAWI WA NCHI YETU UNAANZA NA WEWE. TIMIZA WAJIBU WAKO IPASAVYO.VODACOM WAME-COPY "CONSTRUCTIVE IDEA" YANGU. WANAPASWA KUNILIPA.