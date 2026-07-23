KERO Kwanini REA hawaheshimu mipaka ya viwanja wala hifadhi ya barabara wapitishapo miundombinu yao?

KERO Kwanini REA hawaheshimu mipaka ya viwanja wala hifadhi ya barabara wapitishapo miundombinu yao?

Hii ni kero ambayo mwananchi ameiwasilisha JF akitaka wahusika kuchukua hatua
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Anonymous

Guest
Habari wadau,

Kwanza napenda kuipongeza Serikali kwa kutuletea huduma ya umeme kupitia mradi wa REA katika Kijiji cha Mwalugulu, Kata ya Mwalugulu, Halmashauri ya Msalala.

Kijiji cha Mwalugulu ni miongoni mwa vijiji vilivyopangwa na kupimwa vizuri tangu enzi za Mwalimu, hususan katika mpangilio wa maeneo na barabara.

Wananchi waliopata maeneo katika kijiji hiki wamekuwa wakiheshimu mipaka na miliki ya barabara (road reserve), wakifahamu kuwa maeneo hayo yanatakiwa kutumika kupitisha miundombinu ya Serikali. Hata hivyo, katika usambazaji wa umeme, REA wamepitisha miundombinu hiyo kwenye baadhi ya maeneo bila kuzingatia mipaka hiyo.

Mimi nina kiwanja ambacho nimekiendeleza kwa kuzingatia miliki ya barabara, lakini REA wamepitisha nguzo za umeme katikati ya kiwanja changu na kukigawa katika sehemu zisizo na mpangilio, hali iliyoharibu mpango wa matumizi ya eneo hilo.

Naomba ushauri kutoka kwa wadau; je, katika hali hii ninastahili kudai fidia kutoka TANESCO au mamlaka husika? Ni hatua gani ninazopaswa kuchukua ili kupata haki yangu, kwa kuwa mimi nilizingatia na kuheshimu eneo la hifadhi ya barabara?

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Anonymous said:
Habari wadau,

Kwanza napenda kuipongeza Serikali kwa kutuletea huduma ya umeme kupitia mradi wa REA katika Kijiji cha Mwalugulu, Kata ya Mwalugulu, Halmashauri ya Msalala.

Kijiji cha Mwalugulu ni miongoni mwa vijiji vilivyopangwa na kupimwa vizuri tangu enzi za Mwalimu, hususan katika mpangilio wa maeneo na barabara.

Wananchi waliopata maeneo katika kijiji hiki wamekuwa wakiheshimu mipaka na miliki ya barabara (road reserve), wakifahamu kuwa maeneo hayo yanatakiwa kutumika kupitisha miundombinu ya Serikali. Hata hivyo, katika usambazaji wa umeme, REA wamepitisha miundombinu hiyo kwenye baadhi ya maeneo bila kuzingatia mipaka hiyo.

Mimi nina kiwanja ambacho nimekiendeleza kwa kuzingatia miliki ya barabara, lakini REA wamepitisha nguzo za umeme katikati ya kiwanja changu na kukigawa katika sehemu zisizo na mpangilio, hali iliyoharibu mpango wa matumizi ya eneo hilo.

Naomba ushauri kutoka kwa wadau; je, katika hali hii ninastahili kudai fidia kutoka TANESCO au mamlaka husika? Ni hatua gani ninazopaswa kuchukua ili kupata haki yangu, kwa kuwa mimi nilizingatia na kuheshimu eneo la hifadhi ya barabara?

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Habari, Ndugu Mteja.

Asante kwa kuwasiliana na TANESCO Huduma kwa Wateja.

Pole sana kwa changamoto uliyoipata, na tunakushukuru kwa kutufahamisha. Tafadhali tupe muda ili tufuatilie suala hili kwa kina na kulifikisha kwa idara husika. Tutakurejea mara tu tutakapopata mrejesho ili tuweze kukupatia msaada stahiki.

Aidha, tunaomba ututumie mawasiliano yako kupitia inbox ili tuweze kuwasiliana nawe moja kwa moja, endapo itahitajika kwa wataalamu wetu kufika eneo husika kwa ajili ya ukaguzi au ufuatiliaji wa ziada.

Asante kwa uvumilivu na ushirikiano wako. ^GK
 
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