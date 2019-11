Kwanini nyie watu mnakuwa na dharau? Hunijui eeeee?usifanye hivyo bana

Mi nimejisikia vibaya sana kwona watu wana mazalau kwa sisi wegine.musione tu tunachati umu mkazania wezenu au watoto wadogo.



Mimi nina maisha yagu mazuli tu na sitegemei salaly even a small.nilisoma nikamaliza chuo na kujiajilia na suguli zangu meneyewe.watu tunaadika usi umu kuna watu wegine wanaleta mazalau.iyo sio boa kapisa. Bona mnataka kuaribu mana ya jaamiifolum?



Na pia mujue umu atufaamiani so lits repsect one anathor please.you dont know me i dont know you.all peace and love meeen.



Uwezi jua nawezaje kukusaidia.sio sababu upo many days hear you think you can ignore others as you say.hii ina boa sana for truth.tuisi pamoja togeza as on.