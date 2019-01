Tutaanza na nyanya, tutahamia kweny majani tunayoyakanyaga na yenyew tutaona km hatuyatendei haki kuyakanyaga wakat tunatembea, hata tungekuwa tunatembea hewani tutahis tunaonea kukanyaga hewa, tukirud kweny vyakula kila unachokula utahisi umeua utaacha kutumia vyakula kabsa, yan tutajihisi we are guilt for everything hatimae best option itabaki kujiua tuu ili tuyaachie uhuru mazingira ya dunia.



Do u think its possible?