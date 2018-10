Kwanini naamini kuwa Serikali ya Magufuli haitafanikiwa hata 20%...

Siamini na kuandika hivi kwa kuwa tu simpendi Magufuli. Kusema ukweli nitamuunga mkono mtu yeyote ambae naona anachokifanya kitakuwa na positive impacts kwa Watanzania walio wengi. Na nikiri kuwa am not claiming any devine right that am infallible; but what am presenting here stems from my own experience and what I have observed practically to work elsewhere. Japo nitakachokiandika hapo kimefanikiwa nchi tofauti na mazingira tofauti na yetu lakini bado naamini hata kwetu kikifanyika kitaleta mabadiliko chanya (unless kuna mtu yupo tayari hapa kusema kuwa tungekuwa na magari yenye matairi ya pembetatu hapa tusingekuwa na ajali za magari).



Back to the point; inawezekana Magufuli ana nia njema LAKINI NAJUA (sio kuwa naamini tu) philosophy yake sio sahihi. Sababu ni nyingi mno - nitahitaji zaidi ya siku tatu kuandika just 40% of it. Leo hii natoa sababu mbili tu.

1. Kosa lake kubwa ni kuamini kuwa serikali inaweza kufanya biashara na ikapata faida. Maybe China na North Korea ambako mtu anaweza kutaja kuwa ni mfano (lakini hata huko mazingira yao kielimu na masoko ni tofauti na kwetu). Aache private sector ifanye kazi. Anachofanya leo ni kuua private sector ambayo ndiyo mlipa kodi pekee. Public sector haiwezi kuwa mlipa kodi (maana kwa mfano kinachoitwa ni kodi ya mapato inayokatwa kwenye mishahara ya watumishi wa umma hakiongezi kitu - unless kuna mtu hapa anaeamini kuwa akimpa kazi fundi kutengeneza mlango kwa shillingi 10,000 halafu wakati wa kumlipa akamkata fundi 3,000 basi hiyo "kodi" itakuwa ni ongezeko la mapato yake). Public sector itaongeza pato la serikali ikiwa tu ITAZALISHA FAIDA. Ajitokeze mtu hapa anaeamini kuwa TCCL, ATCL, NIC, TPA, TANESCO et al wanaweza kupata faida leo kufidia pengo la kodi ambalo private sector ingetoa.



2. Kosa la pili ni kuamini kuwa kila mwenye cheti anajua kazi na asiekuwa nacho hajui. Mheshimiwa Rais, vyuo vyetu VYOTE KABISA VYA UMMA havitoi elimu inayoweza kutufanya tuka-compete internationally. Kama huamini mbona basi mnawanyima vibali waalimu toka nje ya nchi (ambao shule binafsi zinawahitaji na serikali hailipi mishahara yao na badala yake inapata kodi) kama si jaribio la wasaidizi wako (na wana vyeti vikubwa kabisa including PhD) kuficha aibu ya matokeo mabaya shule za umma? Mbona serikali yako hii hii inatoa vibali kwa makocha na wacheza mpira toka nchi za nje ambako watokapo hatuna uhakika kuwa wanajulikana? Mheshimiwa; utateua na kutengua kila siku. The bottom line is: YOU ARE PUTTING SQUARE PEGS IN ROUND HOLES. AND FOR THAT HATUFIKI KOKOTE.

Naishia hapa kwa leo. Wasaidizi wake mumuambie haya kama hatayasoma na msipoogopa kumwambia.

Na kama mods watakuwa na ujasiri wa kuacha uzi huu usomwe.