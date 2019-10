Kwanini Marekani inawasaka Waislamu waliowaita ISIS na kuwaua?

Hao watu wanaodai ni waislam wanapigana a losing battle kwa kisingizio cha kumpigania mungu wao anayeitwa allah.



Na kwa imani fulani fulani kwamba wakiuliwa kwenye vita hivyo watapata malipo fulani kwa huyo allah na ndipo wanashawishika kupigana hadi hayo mauti yanawakuta.



It's a fallacious conviction driven more by spurious religious bigotry whose aftermath is not palatable and results into such deaths as the one that has claimed the life of that jihadist Al Baghdadi.