Kwanini jamii za kiisilam zinawapenda sana wachina na warusi lakin inapenda sana kwenda ulaya na America?

muhogo_kiks said: Wewe akili huna , hapa tunapoongea China inaua waislamu kibao huko Xinjiang, urisi na rekodi yao kule chechniya kila mtu anaijua, halafu wewe unaandika eti waislamu wanawapenda wachina na warusi, hivi wewe mzima!!!!



Usichanganye diplomasia ya dunia na dini ya kiislamu na mafundisho yake.



Hebu tuachieni dini yetu. Nyie mshaikataa. Hamjalazimishawa kujiunga. Basi si mtuache na dini yetu. Manyanyaso yote mnayotupa hayatosi!!?? Click to expand...

Wewe unaleta utani na dini ya mnyazi Mungu!Allah described nonbelievers as worse than cattle do you know that?Islam permit slavery do you know that?Beira..waislamu wanakimbilia Europe na America kwa sababu kuu tatu1. Democracy.2. freedom of speech.3. Higher living standard.Huko wanakotoka hakuna freedom of speech wakizungumza negativity ni kufungwa jela au wanakuwa stoned to death.Arabuni hakuna democracy, arabuni kuna vita.Russia muislamu hawezi andamana anajua watu wako serious na maisha st Petersburg sio Paris.Muislamu hawezi andamana China atafanywa mboga hahaha wamewazoea wazungu tu.Japan tu hawakohoi