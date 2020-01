Kwanini Iran hawajajibu mpaka sasa?

Sasa naanza kuamini sana kwamba, ma ayatollah wameshindwa kuliendeleza lile Taifa, na hawataki kutoka madarakani hivyo wameamua kuwaraghai wananchi wake na mambo ya vita vita na vitisho dhidi ya USA.



Yaani ni kama kafanyavyo kajamaa na North Korea.



ndio maana the most prominent military man wao ni yule anayejihusisha na mauaji nje ya Taifa hilo kwa kisingio cha kupigania Taifa hilo na uislamu na bla bla nyingi sana.



lakini hii ya sasa itawaitia aibu. Ni lazima wajibu wapigo wasipojibu Raia wanaingia barabarani kuwaondoa madarakani.



you can not fool all the people all the time