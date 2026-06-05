Kwanini baadhi ya waislamu wako obsessed sana na dini ya kikristo angali wakristo wengi hawana shida na wao?

Nan yuko obsessed na mwenzie, angalia tukio akifanya mtu mwenye jina la kiislamu basi itatajwa mpaka dini yake , muda mwingin ni sehemu ya jamii tu ila lazima mtaje . Utasikia gaidi la kiislamu , ebu muangalie yule mk254 alivyokuwa obsessed ..Angalia nongwa zenu akiteuliwa muislamu , kipind cvha rais mkristo kulikuwa kimya ila ngoja aingie muislamu muone nongwa zenu .



Hapa tu kuna nyuzi ya madawa ya kulevya nimetagiwa , kisa kuna muislamu ..Kuweni makini na mkome

.



Tatizo akifanya muarabu watatukanwa waislmu wote , wakati waarabu wana dini zao nyingine hata mila . Uislamu ndiyo unasemwa sana na watu wasiokuwa na kazi mpaka mkasababisha ukasambaa bila ya nyie kujua . Huko nje , waislamu wanavamiwa sehemu za ibada , sawa wako ugenini mbona nyie mnataka mila zenu kwenye nchi za kiislamu , tena bunge la nchi ya kikristo linapanga kwenda kusababisha vita nchi ya kiislamu , jiangalieni wagalatia ..



Kaeni kimya , trumph kakoswa kuuliwa mara mbili, hao wauawaji hawajatajwa kwa dini yao wala kuitwa magaida hata ..Sasa ngoja muislamu amguse hata mgalatia kwa bahati mbaya . Siku nyie mkivunja uhusiano wenu na msipofika nchi za kiislamu basi na hapo matatizo ya kidini yataisha .





Kwenye nchi za kiislamu mnapeleka kambi za jeshi na kushambulia nchi nyingine , mnatafuta nn si mbaki kwenu ?