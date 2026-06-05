Kwanini baadhi ya waislamu wako obsessed sana na dini ya kikristo angali wakristo wengi hawana shida na wao?

Financial Analyst
JF-Expert Member
- Nov 27, 2017
- 2,180
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Hawa jamaa ni kama manifesto yao inasoma nusu ni mafundisho nusu ni kushambulia wakristo.
Yani wanakereketwa sana na amani waliyonayo wakristo, sasa ili kushare nao maumivu yao lazima watafute hoja mavi.
Yani ni kama una mke lakini kuanzia asubuhi hadi jioni mara kwa mara unamzungumzia mke wa rafiki yako.
Umasikini ulitushinda na dini nazo zimetushinda, watu wamebaki mbumbumbu sasa.
Unaweza kuta jamaa anakalili vifungo kwa juu juu ili aje aponde watu lakini hauwezi kuta mkristo ana quran na anatafuta battle za kijinga jinga.
Kijakazi
Yani wanakereketwa sana na amani waliyonayo wakristo, sasa ili kushare nao maumivu yao lazima watafute hoja mavi.
Yani ni kama una mke lakini kuanzia asubuhi hadi jioni mara kwa mara unamzungumzia mke wa rafiki yako.
Umasikini ulitushinda na dini nazo zimetushinda, watu wamebaki mbumbumbu sasa.
Unaweza kuta jamaa anakalili vifungo kwa juu juu ili aje aponde watu lakini hauwezi kuta mkristo ana quran na anatafuta battle za kijinga jinga.
Kijakazi